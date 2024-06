La verdadera razón por la que Marta Peñate participa en 'Supervivientes All Stars'

El casting de 'Supervivientes All Stars' ha sorprendido a muchos, pero si hay un nombre entre los diez concursantes que nadie esperaba, es el de Marta Peñate. No porque no tenga la capacidad de enfrentarse a los desafíos de una isla desierta, sino porque parecía estar en una fase muy diferente de su vida, enfocada en el difícil camino hacia la maternidad, un proceso que le ha traído más desafíos que alegrías.

A pesar de ello, Marta ha decidido dar un paso adelante, dejar atrás los malos momentos, viajar a Honduras y despejarse. Tal como ella misma ha afirmado en sus redes sociales, esto no significa que haya renunciado a su deseo de ser madre ni que vaya a rendirse. Simplemente ha decidido aplazar ese sueño para recargar energías y volver con más fuerza a una lucha que a veces es larga y complicada. Muchas mujeres que siguen procesos similares se ven reflejadas en ella, y por eso Marta ha hecho público cada obstáculo que ha encontrado en su camino, para acompañar a otras, aunque a veces, como ella misma ha dicho, preferiría vivir el proceso en la intimidad.

Marta ha explicado en su vídeo de presentación que ha acordado con su médico que esta pausa podría ser beneficiosa: "Mi médico y yo llegamos a la conclusión de que, incluso, me podría venir bien para olvidarme y despejarme un poco de este proceso". Y es que Marta es mucho más que su lucha por la maternidad; de hecho, ella es conocida desde mucho antes de compartir este problema en redes sociales, habiendo creado una comunidad fiel a su contenido y sus intervenciones televisivas.

Conocimos a Marta hace casi diez años, en 2015, en la edición anónima de Gran Hermano 16. Ya entonces demostró su fuerte carácter y su lealtad hacia sus amigos, como Sofía Suescun, ganadora de esa edición. Aunque su amistad con Sofía se distanció con el tiempo, parece que ahora han vuelto a llevarse bien. No así con Adara, con quien Marta ha dejado claro que no tiene una buena relación.

Después de Gran Hermano, Marta regresó a Canarias con su entonces novio, Lester Duque, y se alejó de la televisión. Sin embargo, en 2020, ambos participaron en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', donde rompieron definitivamente. Este fue el inicio de una nueva etapa en su carrera televisiva, que incluyó su relación con Tony Spina, con quien lleva tres años y con quien ha decidido formar una familia.

En este tiempo, Marta también participó en un reencuentro de 'La isla de las tentaciones', donde su papel fue más de confesora para otras parejas que de ex de Lester. Más tarde, viajó a 'Supervivientes', en la misma edición que Anabel Pantoja, y demostró ser una verdadera reina de los realities, ganándose al público y logrando ser la segunda finalista, con Alejandro Nieto como ganador.

Marta afirma que su objetivo en 'Supervivientes All Stars' es mostrar su mejor versión, pero es probable que el aspecto económico también haya sido un factor importante. Los tratamientos de fertilidad son costosos y Marta vive de sus colaboraciones en televisión y su trabajo en redes sociales. Actualmente, comparte un piso de alquiler en las afueras de Madrid con Tony y no parecen tener planes inmediatos de inversión en vivienda o empresas. Ella es canaria y él es italiano, y quizás, cuando formen su familia, prefieran vivir en alguna de sus tierras natales.