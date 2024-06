Marieta revela el concursante de 'Supervivientes 2024' que le ha causado una gran decepción

'Supervivientes 2024' ha llegado a su fin, dejando una edición llena de polémicas y una serie de acontecimientos inolvidables. Desde supuestos engaños que resultaron no serlo, hasta la picadura de un escorpión y una expulsión disciplinaria, esta temporada ha sido particularmente intensa. Los concursantes han vivido experiencias que tardarán en olvidar, especialmente el ganador, Pedro García Aguado (55 años), cuya victoria ha generado controversia tanto entre sus compañeros como entre la audiencia, que ha criticado duramente esta decisión en las redes sociales.

Una de las sorpresas de esta edición ha sido Marieta (24 años), quien entró al concurso veinte días más tarde en sustitución de Yaiza Gutiérrez (24 años), que tuvo que abandonar por problemas de salud. A pesar de su entrada tardía, Marieta logró llegar hasta la tercera posición en el concurso. Ahora, días después de la final, ha revelado cuál de sus compañeros la ha decepcionado.

Marieta supervivientes / Telecinco

Esta semana, Marieta visitó el plató de 'Así es la vida', donde compartió sus experiencias en el programa y cómo está viviendo sus primeros días de vuelta en España, mencionando que ha estado “comiendo mucho”. Además, habló sobre la persona que más la ha decepcionado: Miri (30 años). “Estoy decepcionada con Miri porque no he recibido ningún mensaje de ella, ni felicitándome por ser la única chica que llegó a la final, ni reconociendo que lo hice muy bien. Nada", comentó.

Los colaboradores del programa sugirieron que Marieta podría haberle escrito a Miri, pero Marieta explicó que, aunque la vio “en el debate”, esperaba un mensaje de su parte. “Yo llegué más tarde. No estoy enfadada, pero me esperaba un mensaje. Ella podría decirme: olé tú”. Makoke defendió a Miri, argumentando que ha “estado muy liada” y que no es justo que la joven sea su decepción solo por no enviarle un mensaje. A pesar de todo, Marieta insistió en que no está “enfadada y la quiero un montón”.

Claramente, la relación entre las dos jóvenes no está en su mejor momento, especialmente tras los enfrentamientos que protagonizaron durante su paso por el concurso.