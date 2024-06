Así lleva Alejandra Rubio su sorprendente embarazo: "En shock"

No hay titular que no hayan copado Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esta semana, tras el anuncio, vía exclusiva, de que serán padres, si todo transcurre con normalidad, el próximo diciembre. Nadie lo esperaba y, como tal, la noticia ha generado un sensacional revuelo en el panorama del corazón patrio.

Han sido muchos rostrosde personales que se han pronunciado en torno al embarazo de Alejandra Rubio, sin duda la noticia que nos mantendrá ocupados los próximos meses. Ahora ha sido el turno de Aless Gibaja, íntimo amigo de la joven y también de toda su familia. Hace unos días nos lo encontramos en el aeropuerto de Madrid y le preguntamos por este bombazo.

Terelu Campos, feliz por el embarazo de Alejandra Rubio

El influencer nos aseguró que Terelu Campos está muy feliz por esta nueva etapa que le espera como abuela a pesar de las voces que dicen estar preocupada: "Terelu también. La felicité, súper contenta".

En cuanto a cómo está llevando su amiga los primeros meses de embarazo, Aless nos comentaba que la ve "tan fuerte, tan segura de sí misma, con tanta personalidad que yo creo que ya pasa de todo, es feliz, es lo importante".

Además, el influencer nos aclaraba que su amiga "está súper enamorada. Van a ser padres, Alejandra, madre. Increíble. Pero siempre ha sido como... Una señora desde pequeña".

"No entiendo tanta crítica"

Aunque todavía no le conoce en persona, nos desvelaba que Carlo "siempre me ha gustado" y por eso "no entiendo tanta crítica, tantas cosas feas. Son la pareja de este verano, ¿no? La pareja más cool de España".

Por último, Aless nos explicó cómo se enteró de la buena nueva: "Me llamó ella un día por la noche de... ¡Oh, my God! Me quedé en shock, en shock. O sea, yo no me lo esperaba para nada. Para mí ha sido... ¡Wow! La sorpresa del año. Yo estoy súper feliz. Voy a ser tío. Estoy súper, súper feliz por ellos. Me alegro muchísimo".