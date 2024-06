Wild Thang, así se llama el perro más feo del mundo

Una de las razas de perros más populares es el perro pekinés o pequinés. Una antigua raza canina de compañía, originaria de Pekín, China y los criadores profesionales suelen cobrar cifras en un rango que va de los 800 euros a los 1600 euros por un cachorro con papeles. Ahora bien, ¿pagarían lo mismo si fuera el perro más feo del mundo?

Wild Thang, un pequinés de ocho años, ha sido coronado como el ganador del concurso del perro más feo del mundo de este año. Como novedad en este evento celebrado durante la Feria Sonoma-Marin 2024 en Petaluma, California, el concurso de este año incluyó a ocho contendientes: la mayoría rescatados que vinieron de refugios antes de encontrar a sus familias definitivas. Wild Thang, de Coos Bay, Oregon, ha competido cinco veces en competencias anteriores del perro más feo del mundo, pero esta es su primera victoria, avanza la agencia de noticias BBC.

La apariencia única de Wild Thang se debe a un caso de moquillo canino cuando era un cachorro de 10 semanas. Después, debido a su enfermedad impidió el crecimiento de sus dientes, de ahí la lengua colgante y el trastorno muscular en una de sus piernas.

El perro más feo del mundo se lleva festejando desde hace casi 50 años y "celebra las imperfecciones que hacen que todos los perros sean especiales y únicos", según su sitio web. En esta ocasión, el perro ganador Wild Thang y su propietaria Ann Lewis recibirán 5.000 dólares en el programa The Today Show de NBC.

No se trata de burlarse de los perros "feos", según el concurso, sino de "divertirse con unos personajes maravillosos y mostrarle al mundo que estos perros son realmente hermosos".

Competencia canina

Un pug de 14 años en silla de ruedas llamado Rome quedó en segundo lugar y recibe un premio de 3.000 dólares. Fue la primera participación de Roma en el concurso. "Me encanta que la competencia represente perros que son imperfectos, imperfectamente perfectos", dijo la propietaria de Rome, Michelle Grady. Otro participante por primera vez, una perra de rescate de raza mixta y pelaje blanco de 14 años llamada Daisy May, ganó el título del tercer lugar y recibirá 2.000 dólares. Esta mascota fue rescatada de la calle cuando tenía dos años. Ha perdido el cabello, los dientes y la visión. La propietaria de Daisy May, Elizabeth Whitehouse, dijo que fue una sorpresa subir al podio. "Pensé que sería el perro feo más hermoso, pero resulta que otras personas no ven en ella la belleza que yo veo", dijo.

También se abrió la votación en línea para que los fanáticos seleccionaran un perro especial para recibir el Premio del Público, que fue para Roma, el segundo lugar de los jueces.