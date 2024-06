Meryl Streep celebra su 75 cumpleaños: una mirada a su vida más íntima

Meryl Streep, una de las mejores actrices de la historia del cine, celebra hoy su 75 cumpleaños. Más allá de su exitosa carrera que inició en 1977 con la película "Julia" y su impresionante récord de 21 nominaciones al Oscar, Mary Louise, hija de un ejecutivo farmacéutico de ascendencia alemana en Nueva Jersey y una artista plástica y editora de una revista de decoración, ha vivido una vida privada marcada por dos grandes amores: uno apasionado y trágico, y otro sosegado y estable que le ha dado cuatro hijos.

A los 26 años, cuando aún era una desconocida, conoció a John Cazale mientras actuaba en la obra de William Shakespeare "Medida por medida". Cazale, un actor ya consagrado por su papel como Fredo Corleone en las dos primeras entregas de "El Padrino", cautivó a Streep, y pronto empezaron a vivir juntos en Nueva York. Sin embargo, su historia de amor se vio ensombrecida cuando, un año después, Cazale fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal.

Streep acompañó a Cazale durante sus sesiones de radioterapia y se separó temporalmente para rodar en Austria la miniserie "Holocausto" (1978), con la esperanza de ganar dinero para cubrir los gastos médicos de su pareja. En marzo de 1978, Cazale falleció con ella a su lado. Michael Schulman describe en su libro "Her Again: Becoming Meryl Streep" las últimas horas de Cazale, donde Streep intentaba consolarlo mientras él cerraba los ojos para siempre.

Al Pacino, amigo cercano de Cazale, describió la dedicación de Streep durante esos difíciles momentos como un acto de amor inigualable: "Nunca he visto a alguien tan dedicado a alguien que se está muriendo. Verla así por mi amigo fue conmovedor".

Este capítulo trágico en su vida no impidió que Streep encontrara el amor nuevamente. Su segundo matrimonio con un compañero de la industria cinematográfica ha sido estable y fructífero, brindándole cuatro hijos y una vida familiar plena junto a su exitosa carrera en la actuación.

Una vida marcada por la lucha constante

Antes de morir, Cazale terminó de rodar "El cazador", donde también aparece una joven Meryl Streep, gracias a la recomendación de Robert De Niro, quien se ofreció a pagar el tratamiento médico del actor. Desde entonces, De Niro, Pacino y Streep formaron un triángulo inquebrantable, unidos por el dolor y la lucha por la vida de su amigo y colega.

Desolada tras la muerte de Cazale, Meryl tuvo que buscar una manera de seguir adelante. Su hermano Harry la ayudó con la mudanza del apartamento que compartía con Cazale. Le acompañó un amigo, el escultor Don Gummer, quien le ofreció su loft mientras él pasaba unas semanas fuera del país.

Meryl y Don se casaron poco más de seis meses después de la muerte de John, en octubre de 1978. "Tengo que seguir viviendo y Don me enseñó cómo hacerlo", explicó Streep a su familia y amigos. Con Gummer, Meryl se convirtió en madre de cuatro hijos: Henry, Mamie, Grace y Louisa.

Cuando ganó su tercer –y hasta ahora último– Oscar en 2012 por "La dama de hierro", rindió homenaje a su marido: "Todo lo que más valoro en nuestras vidas me lo diste tú. Porque puedes ser la actriz más premiada del mundo, pero cuando después de cuarenta años, los brazos de ese hombre que te mira enamorado desde la platea siguen siendo ese lugar seguro donde te sientes amada y comprendida".

Durante más de 40 años, Meryl y Don fueron uno de los matrimonios más sólidos y discretos de Hollywood. Por eso fue una sorpresa cuando en 2023, poco después de recibir el premio Princesa de Asturias, se supo que la pareja llevaba seis años viviendo vidas separadas.