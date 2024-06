La rara edición de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' que se ha vendido por más de 50.000 €

Lyon & Turnbull, casa de subastas afincada en Edimburgo, donde se escribió buena parte de la primera obra de la saga Harry Potter, ha protagonizado las noticias estos días con una jornada de lo más literaria, en la que la joya de la corona era una primera edición de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'.

Una rara edición que se ha vendido por 53.000 euros

Esta edición justifica su precio en primer lugar por lo escaso de su número. Los editores no sabían si funcionaría, y por eso sacaron una tirada de tan solo 500 ejemplares, por los que los fans más adinerados de la saga llegan a pagar cifras astronómicas.

Suma valor algunos errores en la propia edición, que la hacen aún más única. Son un fallo ortográfico en la palabra "filosófico" en la parte inferior de la portada" y la repetición de "1 varita" en una lista de material de la página 53.

El precio de 45.201 libras esterlinas, unos 53.500 €, es de hecho una verdadera ganga, si comparamos con la edición subastada el pasado diciembre, que se fue a los 63.000 €, o a los máximos de 80.000 € en años anteriores.

Pero para quien fue realmente barato fue para sus compradores originales. En este caso la adquisición fue hecha en Londres, en la tienda Adrian Harrington en Kensington Church Street. Difícilmente le saldría a más de 20 libras.

La acuera de la portada original valorada en más de medio millón de euros

Pero la subasta que alcanzará un verdadero récord no es la de ninguna primera edición, sino la de la acuerela de la portada original. No es la primera vez que sale a mercado, pues ya fue adquirida a comienzos de siglo por 100.000 dólares estadounidenses. 20 años después se espera que se venda hasta por 600.000 €, puesta a la venta por la neoyorkina casa de apuestas Sotheby's.

Otras subastas literarias de récord

Junto a esa exclusiva edición de la primera entrega de la saga 'Harry Potter' Lyon & Turnbull saca otros artículos de coleccionista muy literarios, tales como un ejemplar de 'Casino Royale', la primera novela de la serie James Bond, con una inscripción del autor dedicada a su editor nocturno, y una primera edición de 'When We Were Very Young', el autor de Winnie The Pooh. El primero vendido por 46.000 € y el segundo por 17.900 €.