Dejó un encargo en una casa y le pidieron que bajase la basura: "Es que no te voy a decir que no..."

Un repartidor de comida a domicilio se encontraba llevando un encargo a una casa cuando le sucedió algo realmente sorprendente. El trabajador de Glovo ha denunciado la situación a través de la red social TikTok, donde ha explicado lo que pasó y que es la segunda vez que le ocurre.

El vídeo que grabó y colgó en su perfil @alex_solla ya se ha hecho viral, acumula miles de visitas y se mostraba indignado ante lo sucedido. "En historias de repartidor de Cádiz", así ha titulado el vídeo, cuenta cómo al entregar un pedido a domicilio, una clienta le pidió que le bajase la basura de paso. En el vídeo se ve cómo baja las escaleras del edificio mientras baja la basura para luego tirarla en un contenedor de la calle.

"Es que no te voy a decir que no", cuenta resignado. Comenta que no quiere quedar como "un borde". Hay que recordar que en esta aplicación, los clientes dejan una nota en estrellas a los repartidores.

La sección de comentarios se ha llenado de personas apoyando al gaditano, además de algún consejo que le dan otros compañeros de oficio.

"Yo creo que no es necesario, para nada", se responde él mismo. "Por cierto, que es que es la segunda vez que me lo pide. La primera no lo grabé, pero es que la segunda vez me parece ya un poco descarado", se lamenta.