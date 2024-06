Cuando Terelu Campos no se planteaba ser abuela: "Seré una mierda"

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han sorprendido al mundo del espectáculo con la noticia de que van a ser padres, según lo revelado en la revista ¡Hola! Este anuncio ha generado una gran expectación en el panorama mediático, y los fans están ansiosos por conocer las primeras reacciones de figuras cercanas a la pareja, como Terelu Campos y Mar Flores.

En medio de la vorágine de noticias, hemos encontrado en los archivos de Europa Press unas declaraciones de Terelu Campos que resultan particularmente relevantes. Hace menos de dos años, durante el nacimiento del nieto de Arantxa de Benito, el primer hijo de Zayra Gutiérrez, Terelu dejó claro su sentir sobre convertirse en abuela.

En aquella ocasión, Terelu fue muy enfática: "La mato, no solo no me lo planteo, la mato", expresó al ser consultada sobre la posibilidad de ser abuela. Su argumento era contundente: "Soy una abuela juerguista, por lo cual mi hija podría disponer muy poco de mi tiempo yo sería abuela".

La perspectiva de Terelu sobre la 'abuelidad'

Terelu Campos, conocida por su franqueza, explicó entonces que aunque los bebés la enternecen, no se sentía preparada para ser abuela en ese momento. "Ahora me traen un bebé y me derrito, voy por la calle y soy tan tonta que veo un bebé y me vuelvo a mirarlo, pero que no sea de mi hija en este momento. He sido una madre independiente y voy a ser una abuela independiente", afirmó.

Comparación con su hermana Carmen Borrego

En sus declaraciones, Terelu también aprovechó para elogiar la faceta de abuela de su hermana Carmen Borrego. "Yo seré una mierda como abuela al lado de mi hermana, ella es muy entregada y yo más despegada, y es la verdad y hay que reconocer esas cosas en la vida, no es nada malo", confesó Terelu con sinceridad.

Expectativa por las reacciones de Terelu y Mar Flores

Con la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, los medios y seguidores están expectantes por las reacciones de Terelu Campos, especialmente tras sus declaraciones anteriores. Además, se espera también la opinión de Mar Flores, cercana a la familia.

El anuncio de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio ha revolucionado el mundo del espectáculo, y las próximas semanas prometen estar llenas de emociones y comentarios de las figuras más destacadas del ámbito mediático.