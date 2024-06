El padre de Alejandra Rubio reacciona a su embarazo: "Qué le vamos a hacer"

Siguen aflorando las reacciones a la noticia del embarazo de Alejandra Rubio. El padre de la joven Alejandro Rubio, rompió su silencio este miércoles y dijo que veía "bien" a su hija. "Es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer", añadió, con indiferencia.

Eso sí, ha reconocido que ve a su hija "un poco joven" para ser madre, aunque deja claro que respeta su decisión, pues entiende que ha llegado después de una reflexión junto a su novio, Carlo Costanzia, y cree que Alejandra ya tiene "edad para tomar sus propias decisiones.

"Ya se lo he dicho a ella, pero si es feliz, para mí es lo más importante", aseveró. Sobre su expareja, Terelu Campos, dijo que no sabía cómo se lo había tomado. "Preguntádselo a ella, es la que os lo puede decir. No tengo noticias de ella de este tema", dijo.