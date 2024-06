Matamoros: "Terelu va a ser una abuela estricta"

Terelu Campos va este viernes como invitada principal a ¡De Viernes!, algo que ya adelantó Ni que fuéramos Shh. Mientras tanto, no cesan las especulaciones sobre si ha sido una buena decisión por parte de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tener el bebé, así como respecto a qué tipo de abuela será la hermana de Carmen Borrego.

La pareja formada por Kiko Matamoros y Marta López Álamo dieron su opinión este miércoles, en un evento, tal y como ha compartido Europa Press. Aunque distanciados de la hija de Terelu Campos en los últimos tiempos, siempre han tenido una relación muy estrecha con ella, especialmente la modelo, una de sus mejores amigas.

"Yo creo que primero celebrarlo, porque es una vida nueva y... y ojalá vaya todo muy bien y sean todos muy felices. Lo primero eso. Y luego, pues celebrar también, que dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Yo creo que este niño, o niña... el bebé que viene, viene con una fábrica de pan" comentó el tertuliano, implacable con cómo está aprovechando el mediático clan el embarazo de Alejandra para facturar:

"Me he enterado que Terelu va a ¡De viernes! Ellos han hecho la primera exclusiva. Y la tía Potota no creo que tarde en hacer otra exclusiva diciendo que se ha enterado por la exclusiva y que a ella no le han... dado su sitio. En fin, que creo que nos van a dar de aquí a que nazca el niño y después la niña, grandes titulares y mucho, mucho entretenimiento", sentenció.

Además, y sin pelos en la lengua, Kiko dijo que no sabía si Terelu será "una gran abuela". "Yo creo que va a ser una abuela estricta y va a intentar proyectar en su nieta o en su nieto lo que no ha conseguido de su hija. Porque decía que no iba a salir en la tele. Que iba a estudiar no sé qué, que no sé cuánto, y luego todo se ha frustrado y al final su hija ha hecho lo que le ha dado la gana. Y lo que le ha dado la gana es todo lo contrario de lo que decía que iba a hacer" insistió.

Por otro lado, dijo que estaba convencido de que Terelu lo había pasado mal por las circunstancias. "Siempre es un poco sorprendente que te diga tu hija que se ha quedado embarazada a los dos meses de tener una relación con un muchacho que además estaba en unas circunstancias especiales. Supongo que no habrá sido fácil de digerir primero la relación y luego la noticia, pero aun así que saque lo positivo de todo, que las penas con pan son menos. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar y a tener un espacio en la vida", concluyó.

Por su parte, Marta se limitó a dar la enhorabuena a Alejandra "porque un hijo es alegría, felicidad y una bendición. Y ya está, que sean todos felices". "Les he escrito por whatsapp para felicitarlas. Como no las veo, pues entonces por WhatsApp. Terelu me ha contestado muy amable", apuntó, dejando entrever que la futura mamá, en cambio, no le ha respondido.