Justin Timberlake, libertad sin fianza tras ser detenido por conducir ebrio

Según informa 'Variety', la policía del Departamento de Sag Harbor de Nueva York puso en libertad sin fianza al cantante de pop tras ser acusado de conducir en estado de ebriedad. El artista de 43 años fue arrestado la madrugada del martes en Long Island cuando la policía le dio el alto en la carretera. Mientras tanto su esposa, Jessica Biel, reaparece en público en el rodaje de su nueva serie.

El abogado de Justin Timberlake ha afirmado a la revista que el cantante "rechazó someterse a la prueba de alcoholemia" y también se le ha acusado de "saltarse una señal de stop y de no conducir por el carril correcto".

La Policía ordenó al cantante detenerse al haberse saltado una señal de stop y por no mantener el vehículo en su carril. Según los registros judiciales, de acuerdo con CNN, Timberlake le dijo a la policía que había "tomado un martini".

El tribunal ha citado al cantante para el próximo 26 de julio, por lo que complicaría los planes de la gira 'Forget Tomorrow World Tour', ya que ese día está previsto que actúe en Polonia.

Jessica Biel reaparece tras la polémica

La esposa del cantante ha seguido con sus compromisos, por lo que ha reaparecido en público y todas las miradas estaban puestas en ella. La actriz acudió al rodaje de su nueva serie, The Better Sister (Prime Video) y no hizo declaraciones a los medios que la rodeaban.

Llamó la atención de esta aparición de Jessica fue la expresión seria en su rostro en varios momentos que fue captada por los fotógrafos. No sería para nada raro que la actriz estuviera tensa debido a la situación en la que se colocó su marido recientemente, de acuerdo con Hola.