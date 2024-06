La polémica exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio: "Han ganado 120.000 euros"

El embarazo de Alejandra Rubio está siendo una de las noticias más comentadas del día. Junto a su pareja Carlo Costanzia, novios desde principios de 2024, han anunciado en una entrevista que esperan a su primera hija. Como era de esperar, el tema ha sido muy comentado en el Ni que fuéramos Shh, el Sálvame de Quickie, de este miércoles. Y lo han hecho en la misma línea que la mayoría de usuarios en redes sociales, señalando cómo tanto Terelu Campos como la propia Alejandra Rubio han insistido durante años en que ellas no serían personajes de prensa rosa sino comunicadoras... para pasar a anunciar la maternidad con una entrevista exclusiva.

Además, recientemente la joven de 24 años reaccionó con un ataque de risa cuando la prensa le preguntó por la posibilidad cuando se empezó a especular al respecto. El formato Ni que fuéramos Shh, disponible en el canal TEN y en varias plataformas de streaming, ha puesto sobre la mesa que Terelu Campos podría estar negociando una nueva exclusiva para compartir cómo está llevando el proceso, además de su reacción a la buena nueva.

Según el reportero Javi de Hoyos, Terelu estaría acordando tanto su participación en un nuevo formato de prime time como una nueva entrevista que podría darse en ¡Hola!, el medio elegido por su hija para contar su estado, o Lecturas, donde escribía un blog hasta hace poco. Además, el rótulo del programa indicaba que Terelu estaría en conversaciones para la entrevista con la cadena de enfrente, que es como desde Ni que fuéramos Shh se refieren a Telecinco, pues tienen la sede a escasos metros.

Pablo González, paparazzi, ha comentado que la pareja podría haber firmado un pack con el anuncio, las primeras fotos con el bebé y el bautizo por un precio de unos 100-120.000 euros. En cuanto a cómo reaccionaron sus respectivas madres cuando les comunicaron que iban a ser abuelas, la influencer desvela que Terelu fue a la primera a la que se lo contó, y aunque la presentadora "flipó" dijo que les "apoyaría". Y en cuanto a Mar, Carlo confiesa que se lo tomó "mejor de lo que esperaba" aunque le "impactó" un poco la noticia.

Por si fuese poco, el programa puso varias veces el siguiente vídeo, que bromea sobre las exclusivas que podrían salir de esta paternidad e ironiza con programas como Así es la vida.

Por otro lado, Kiko Matamoros ha dado por hecho que Terelu Campos no solo conocía la exclusiva que iba a dar su hija, sino que sabía los detalles económicos. Lydia Lozano ha comentado que últimamente ve a una Terelu "mucho más encantadora" que la que conoció en Sálvame y María Patiño, más seria, ha comentado que "cualquier madre o padre normal estaría preocupado". "Me niego a tomarle el pelo a la gente, Terelu está preocupada. No me gustaría una pareja como Carlo Costanzia para mi hija", ha añadido.

Aún con la su juventud y a que el bebé no ha sido buscado, la pareja se declara "ilusionadísima" en la entrevista pese al agobio que supuso inicialmente, cuando se enteraron durante una escapada a Jávea con amigos cuando llevaban solo dos meses juntos. Alejandra está embarazada de 3 meses y 2 semanas, por lo que el bebé nacerá en diciembre. Y aunque todavía no conocen el género, la colaboradora televisiva confiesa que le encantaría que fuese una niña, aunque no cree que siga la tradición familiar de ponerle Teresa (como su madre y su abuela) a su primera hija.