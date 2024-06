Esta es la razón por la que Risto Mejide tiene sustituto en 'Todo es Mentira'

Las cadenas de televisión ya huelen el verano y ya hacen los cambios de cara al verano. No solo la programación, sino también los rostros de los presentadores habituales. 'Todo es mentira', uno de los programas con más tirón de la cadena Cuatro, seguirá en antena y en directo pero contará con la baja de Risto Mejide, su presentador principal. Desde el 14 de junio los espectadores no ven al presentador en antena.

Pablo González Batista, sustituto veraniego

Mediaset ya ha anunciado quién será el sustituto de Mejide: "Pablo González Batista se incorpora a Todo es mentira para copresentar el programa junto a Marta Flich durante los meses de verano en ausencia de Risto Mejide, que comienza en breve las grabaciones de Got Talent España", ha publicado el programa Cuatro.

El publicista, que ahora ejerce de productor del programa además de presentarlo, se dedicará en las próximas semanas a grabar la nueva edición de 'Got talent', antes de marcharse de vacaciones durante todo el periodo veraniego, como suele ser habitual en los últimos años.

El fichaje ha sido hasta ahora director de contenidos de Sonora, la plataforma de audio de Atresmedia. Además ha sido guionista, locutor, director de pódcast, documentales, etc. De hecho ha realizado un breve discurso de bienvenida: "¡Hola, soy Pablo! Probablemente me recuerden por otros programas de esta cadena como La última noche y creo que ninguno más. Y a partir del viernes voy a formar parte de este increíble equipo, de este programa. Desde el viernes o eso me han dicho. No estoy muy seguro porque igual todo es mentira", confesó.

Nació en Madrid y se formó como periodista en la Universidad Complutense de Madrid. Fue adquiriendo experiencia con sus prácticas en Radio Nacional de España en Tenerife. También estuvo en la cadena SER en el programa 'Hoy por hoy' y ha trabajado como guionista, locutor, presentador, director de pódcast y documentales y fotógrafo.