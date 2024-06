María Patiño, del embarazo de Alejandra Rubio: "No me gustaría una pareja como Carlo Costanzia para mi hija"

Como era de esperar, la noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha protagonizado gran parte del último Ni que fuéramos Shh, emitido en TEN y plataformas de streaming. Además de especular sobre lo que podría haber ganado la pareja formada por la hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia, el futuro padre, los colaboradores han hablado sobre qué podría suponer la maternidad para Alejandra.

María Patiño ha comentado que "cualquier madre o padre normal estaría preocupado". "Me niego a tomarle el pelo a la gente, Terelu está preocupada. No me gustaría una pareja como Carlo Costanzia para mi hija", ha añadido, posiblemente, porque el hijo de Mar Flores fue condenado por un delito de estafa, mientras que su hermano fue detenido posteriormente por un intento de asesinato.

Belén Esteban: "Tener un niño tan joven te corta muchas cosas"

Belén Esteban, también madre de una veinteañera, la icónica Andreíta, se ha conectado por videollamada para contar que, aunque es la primera que fue madre joven, no querría que su hija siguiese sus pasos: "He intentado hablar con Terelu Campos y no me lo ha cogido. Creo que debe estar preocoupada. Un niño es alegría, pero tan joven te corta muchas cosas. Con 24 años tienes mucha vida por delante. Creo que a Terelu le hubiera gustado que su hija hubiese tenido una carrera y hubiese disfrutado su vida en sus veinte".

Según el reportero Javi de Hoyos, Terelu estaría acordando tanto su participación en un nuevo formato de prime time como una nueva entrevista que podría darse en ¡Hola!, el medio elegido por su hija para contar su estado, o Lecturas, donde escribía un blog hasta hace poco.

Además, el rótulo del programa indicaba que Terelu estaría en conversaciones para la entrevista con la cadena de enfrente, que es como desde Ni que fuéramos Shh se refieren a Telecinco, pues tienen la sede a escasos metros. El programa ha puesto varias veces el siguiente vídeo, que bromea sobre las exclusivas que podrían salir de esta paternidad e ironiza con programas como Así es la vida.