Mar Flores reacciona al embarazo de Alejandra Rubio: "Le impactó"

En febrero de este año, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron una apasionada historia de amor, capturada en la portada de la revista 'Semana' con un beso en su primera cita. Ahora, menos de cinco meses después, la pareja ha sorprendido a todos al anunciar que están esperando su primer hijo.

En una exclusiva para la revista '¡Hola!', Alejandra y Carlo compartieron su alegría y emoción por la inesperada pero feliz noticia. La tertuliana, de 24 años, está embarazada de tres meses y medio, y se espera que el bebé nazca en diciembre. Carlo, conocido por su papel en 'Toy Boy', tiene 31 años. La pareja aún desconoce el sexo del bebé, pero su entusiasmo es evidente.

La noticia de su futura paternidad también impactó a sus respectivas madres. Terelu Campos, madre de Alejandra, quedó literalmente "sin palabras", pero ha mostrado un apoyo incondicional a su hija, especialmente tras el fallecimiento de María Teresa Campos en septiembre de 2023. Este bebé traerá una nueva alegría a la familia en un momento tan significativo.

Por su parte, Mar Flores, madre de Carlo, también quedó sorprendida con la noticia. "Le impactó, pero se lo tomó mejor de lo que pensaba", comentó Carlo en la entrevista, sin entrar en detalles sobre la reacción de la modelo al enterarse de que iba a ser abuela.

El rumor de la posible maternidad de Alejandra comenzó en marzo, cuando fue vista comprando pruebas de embarazo en una farmacia de Madrid. Europa Press le preguntó entonces a Mar Flores sobre la posibilidad de convertirse en abuela. "Me van a llamar abuela seguro, tengo cinco hijos y todos tenemos el concepto familiar muy inculcado, pero de momento no me siento tan abuelita. Me siento muy cómoda siendo madre", admitió, sin imaginar que Carlo y Alejandra darían ese paso tan pronto.