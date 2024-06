La guerra entre Zayra Gutiérrez y Ángel Cristo Jr se recrudece: "La peor persona"

Tras su prematura salida de 'Supervivientes' debido a una dolorosa lesión en la espalda, Zayra Gutiérrez ha aprovechado su tiempo en Honduras para hacerse una idea de quiénes serán sus verdaderos amigos fuera del reality, y de quiénes preferiría mantener distancia en el futuro.

Tras la gran final que consagró a Pedro García Aguado como ganador de los 200,000 euros, Zayra compartió sus pensamientos sin reservas. "Es increíble. Siempre he dicho que Pedro merecía ganar y estoy muy feliz por él", expresó emocionada, destacando la importancia de Pedro como su apoyo durante la aventura en 'Supervivientes 2024'.

Además de Pedro, Zayra también ha estrechado lazos con Carmen Borrego, a quien desarrolló un afecto especial durante su breve pero intensa convivencia. "También me llevo a Carmen para siempre", aseguró.

Sin embargo, hay una persona con la que Zayra no quiere tener nada que ver en el futuro: Ángel Cristo Jr. "Ese que se quede en su casa. Me cae fatal", confesó sin rodeos, calificando al hijo de Bárbara Rey como la peor persona que ha conocido. "Es la peor de todas", sentenció. "Que vaya al circo con su mujer", agregó, dejando claro su desinterés en explorar la faceta de domador y equilibrista de su ex compañero en 'Supervivientes'.