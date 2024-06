Por qué las reseñas no siempre funcionan: cuando la culpa no es del restaurante

Las reseñas de Google son de los instrumentos más útiles a la hora de hacernos idea de la calidad de un servicio, pero dependemos de una comunidad de internautas en la que no todos participan de eso que conocemos como "inteligencia colectiva".

Este es el problema que se ha encontrado un restaurante cerca de Sanxexo al revisar las reseñas que recibía. Entre ellas tenía una atípica valoración de 1 estrella. No tenía la clienta, de nombre Alexandra, otra cosa de la que quejarse de que Google le había llevado a sus puertas al preguntarle por un restaurante indio.

La chica había quedado decepcionada al comprobar que se trataba de un asador. Pero claro, el dueño se queja, y con razón, que no tiene culpa de no ofrecer "tikka masala" en lugar de sus jugosos pollos. Y si para Alexandra la inteligencia artificial no ha estado a la altura de las expectativas, por el lado del restaurante la inteligencia humana tampoco ha tenido la más brillante de sus actuaciones.

El perfil de X que comparte este curioso suceso, @soycamarero, es autor de una divertida novela gráfica: "Soy camarero. El cliente NO siempre tiene la razón", dedicada a narrar el día a día de un camarero y algunas de las mejores anécdotas con clientes. Y es que trabajar de cara al público puede ser muy muy duro.

Su protagonista es un camarero por vocación, de nombre Jorge, que da a parar con un clásico bar de los de toda la vida, a los que su clientela fija de 4 jubilados expertos en el arte del dominó no parece suficiente para que las cuentas salgan. Pero la nueva clientela va a protagonizar todo tipo "curiosas" interacciones.

En su día a día en la red social se dedica a la denuncia del maltrato que sufren los trabajadores del gremio, por parte tanto de clientes como de superiores. Y es que los abusos están a la orden del día.