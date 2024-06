El enfado de Terelu Campos en la misa por su madre: "No me ha molestado que os enteréis"

Con su madre todavía muy presente, Terelu Campos y Carmen Borrego han querido homenajear a María Teresa Campos organizando una misa en su memoria. La ceremonia se celebró en la iglesia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón con motivo de lo que habría sido su 83 cumpleaños, el 18 de junio, el primero tras su fallecimiento en septiembre de 2023.

El homenaje a la emblemática periodista estaba planeado para ser en la más estricta intimidad, con la presencia exclusiva de familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, la noticia del homenaje trascendió a la prensa, y Terelu y Carmen se encontraron rodeadas de una multitud de cámaras y micrófonos a su llegada a la iglesia. Terelu, madre de Alejandra Rubio, mostró su enfado ante la expectación generada en torno a un acto que debía ser privado.

Después de la misa, las hermanas Campos se reunieron con su entorno más íntimo, incluyendo a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, en una terraza cercana a la iglesia para brindar por el cumpleaños de su madre y recordar anécdotas de María Teresa. Terelu se mostró relajada y sonriente en compañía de sus amigos, lejos de caras largas y disgusto.

Al abandonar el lugar tras varias horas compartiendo con sus seres queridos, Terelu rompió su silencio y se pronunció sobre su enfado durante el homenaje. "No tengo nada que decir de un acto privado, pero no me ha molestado que os hayáis enterado los medios", explicó, dejando entrever que el motivo de su disgusto era que alguien cercano hubiera filtrado lo que debía ser un evento íntimo.

4o