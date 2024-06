Este es el problema que sufre Anabel Pantoja tras anunciar su embarazo

La colaboradora de televisión comparte su día a día a través de las redes sociales con sus seguidores, a pesar de recibir críticas por ello. Pero el embarazo de Anabel Pantoja es un ejemplo de que con perseverancia e ilusión se puede superar cualquier obstáculo.

Este fin de semana, Anabel viajaba hasta Sevilla junto a David Rodríguez. Juntos han disfrutado de una comida familiar con Merchi, la madre de la influencer, y a la salida, ésta no ha dudado en atender a la prensa y desvelar cómo se encuentra: "Estoy en el mejor momento de mi vida, no voy a hablar de cosas que me parecen absurdas y tengo una familia preciosa a la cual quiero dedicar tiempo, estoy muy feliz".

Pero como en todos los embarazos se desarrollan síntomas propios del estado. La influencer sevillana se encuentra en el cuarto mes de embarazo, así lo hizo público hace unas semanas a través de una exclusiva en una revista. Sin embargo, junto a la felicidad que implica la llegada de un nuevo miembro a la familia, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado estar enfrentando ciertos problemas que afectan su descanso y bienestar.

"Duermo mejor sola"

Anabel Pantoja ha revelado que está más cansada de lo normal y aunque inicialmente experimentó bajadas de tensión, ahora éstas no representan un gran obstáculo en su vida diaria. Además de este síntoma ha comentado que está experimentando problemas significativos con el sueño. La sevillana admite que, aunque siente mucho sueño, no logra descansar durante las noches: "Duermo mejor sola", confiesa.

Otro de los inconvenientes que ha mencionado en sus redes sociales es la necesidad de ir al baño: "Hago muchísimo pipí". Aunque parece un problema menor, estas interrupciones constantes pueden resultar bastante molestas y afectar aún más su ya de por sí complicado descanso nocturno.

Su embarazo

En su cuenta de Instagram explica también cómo son las ecografías y cómo lo pasa ella: "Hoy ha sido la 3 eco y no podéis imaginar cómo me pongo de nerviosa hasta no salir de consulta y saber que todo está bien". Admite que se pone nerviosa en consulta y que se le cae el corazón al suelo cuando ve la cara del bebé: "Es increíble que una persona de ese tamaño esté ahí en mi vientre, es todo mágico".