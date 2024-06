Adiós a 'Supervivientes': este es el dinero que se lleva el ganador del concurso

Después de 103 días en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes 2024' regresan a España para disputar este martes 18 de junio la gran final. En esta noche decisiva, se determinará quién se convertirá en el flamante ganador: Rubén Torres, Marieta, Pedro García Aguado o Arkano.

A pesar del nerviosismo y la tensión lógica de lo que sin duda será una de las noches más especiales de sus vidas, el ambiente a su llegada a España esta madrugada era de euforia y alegría, ya que para los cuatro finalistas, el premio es haber llegado hasta aquí.

Risas, gestos triunfantes, miradas cómplices y, sobre todo, felicidad caracterizaron a unos exultantes finalistas que causaron gran expectación a su llegada al aeropuerto de Madrid. Los acompañaba el último expulsado del concurso, Gorka Ibarguren.

Con maxi cascos para continuar aislados y no escuchar las preguntas de la prensa, Rubén Torres -con su collar de líder puesto-, un pletórico Pedro García Aguado, una tímida y desubicada Marieta que solo acertaba a agradecer los piropos por su nuevo corte de pelo y a confesar que está feliz por estar en la final, y un Arkano alucinado por la presencia de prensa aguardando su llegada que no se despegó en ningún momento de Gorka, con quien intercambió carcajadas, recorrieron la terminal dirección al coche que los llevaría al hotel en el que permanecerán hasta esta noche. "No se puede hablar, lo siento, me sabe fatal, me sabe fatal, perdón" se disculpaba el rapero.

Al subir al monovolumen, con Gorka y Marieta en los asientos de atrás, y Arkano, Pedro y Torres en primer plano, se desató la euforia. Entre vítores, risas y aplausos, dejaron ver su emoción a pocas horas de disputarse la gran final de 'Supervivientes 2024'.

Cuánto gana el vencedor de 'Supervivientes'

El vencedor del concurso se llevará los 200.000 euros de premio. Una cantidad que no se podrá llevar Gorka Ibarguren, que se convertía este domingo, contra todo pronóstico, en el último expulsado de la edición por tan solo 13 votos de diferencia con Rubén Torres, quedándose a las puertas de la gran final después de 102 días en Honduras y de haber protagonizado buena parte de las tramas del reality.

Y a pesar de que se tomó la derrota con deportividad, a su regreso a España no ha podido disimular la mezcla de sentimientos encontrados que tiene por haber sido expulsado cuando ya acariciaba la final con la punta de los dedos.

Inseparable de Arkano, al que define ya como su hermano, Gorka ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press que, aunque es "una pena" haberse quedado a las puertas después de más de 100 días viviendo la aventura "más heavy de su vida" -como aseguró tras su expulsión- está "contento, muy contento", ante su inminente reencuentro con su familia y su novia Andrea, con la que confesó en Honduras que le encantaría darse el 'sí quiero'.