La pérdida de Lola Lolita a los pocos días del 'Lola Lolita Land': "Me siento súper culpable"

La creadora de contenidos Lola Moreno, más conocida como Lola Lolita, atraviesa uno de los momentos más dulces en su carrera con su participación en eventos internacionales como el Festival Internacional de cine de Cannes o, más recientemente, Lola Lolita Land, un híbrido entre feria y parque temático celebrado este fin de semana en el Autocine de Madrid que, además de ser un lugar de reunión para muchos de sus seguidores, ha contado con la actuación de artistas como Lola Índigo, Belén Aguilera o Carlos Baute; y con la presencia de influencers como María Fernández-Rubíes.

Sin embargo, el éxito del evento, que en España solo contaba con el Dulceweekend de Dulceida o el Suave Fest de María Pombo como pecedentes, aunque sin atracciones, ha quedado opacado por una triste noticia que ha compartido la joven este lunes desde sus redes sociales. Tras publicar una imagen en la que aparece intentando frenar un sangrado nasal y con los ojos llorosos, ha subido varios vídeos en los que explica, "para desahogarse", qué ha hecho que "vuelva a sangrar después de meses": la pérdida de uno de sus gatos.

Bibi, que es como se llamaba el animal, que fue abandonado, ha fallecido tras varias semanas en las que Lola le había cuidado "sin apenas dormir por las noches". Y la muerte ha tenido lugar horas después de que la influencer dejara al felino con su veterinaria para un viaje a Florencia.

"Estaba segura de que no le iba a pasar nada. Ha estado atendido todo el rato. Anoche se lo llevé a mi veterinaria porque me venía a Florencia para que estos días que estoy fuera estuviese bien atentido, sabía que con ella iba a estar. Se lo dejé a las 00:00 horas de la noche y esta mañana me ha dicho que se ha muerto. Estoy muy mal. Estaba súper bien, solo tenía un poquito de diarrea, le iban a pinchar hoy para que se le fuera y no ha dado tiempo. [...] Me siento súper culpable. Cuando son tan pequeñitos, es probable que pase. Que sepáis que es algo que pasa, cuesta mucho que salgan adelante cuando son tan pequeñitos", ha contado, sin parar de llorar.

Tanto la influencer como su hermana, la también influencer Sofía Surfers, aprovechan cada ocasión que tienen para hablar de la importancia de cuidar a los animales. De hecho, en su última visita a El Hormiguero, que fue conjunta, Sofía no pudo contener las lágrimas al contar que no sabía dónde estaba uno de sus gatos.