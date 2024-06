Así es el nuevo Grand Prix: pruebas nuevas y una ausencia notada

El Grand Prix llega cargado de novedades a Radio Televisión Española (RTVE). El año pasado la corporación anunciaba que daría vida otra vez a una de sus programaciones más exitosas, una noticia que si duda alegró a los fans del formato que se emitía todos los veranos.

En esta entrega los padrinos del primer programa serán Leo Harlem y Lorena Castell a los que seguirán a lo largo de la edición, María del Monte, Twin Melody, Samantha Villar, Ana Guerra y Los del Río, entre otros. Y ya se conocen los 14 pueblos que concursarán esta edición:

Almacelles (Lleida - Cataluña)

Bembibre (León - Castilla y León)

Binissalem (Mallorca - Islas Baleares)

Burela (Lugo - Galicia)

Cangas de Onís (Asturias)

Llerena (Badajoz - Extremadura)

Medio de Cudeyo (Cantabria)

Morata de Tajuña (Madrid)

Ondara (Alicante - Comunidad Valenciana)

Olvera (Cádiz - Andalucía)

San Adrián (Navarra)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tauste (Zaragoza - Aragón)

Villanueva de la Torre (Guadalajara -Castilla -La Mancha)

Las novedades de 2024

El concurso de la vaquilla se ha renovado esta temporada con cambios que se notarán en la pantalla, desde el escenario hasta las entregas. No se sabe la fecha de estreno todavía pero sí que las grabaciones terminaron el pasado 11 de junio.

Entre los cambios, está la presencia de 14 comunidades autónomas, con un pueblo de cada una o que los padrinos y madrinas se implicarán más en los juegos, ya no solo estarán presente en la patata caliente, el diccionario y los bolos.

También el Grand Prix pasa a tener 10 entregas, de las 7 de la pasada edición. Se duplica el número de juegos, pasando a un total de 30, y cambia la escenografía: nueva puerta de entrada a plató, la cabina de Cristinini y nueva iluminación, por ejemplo.

La ausencia notada

Entre todos los cambios y novedades de esta nueva temporada se encuentra la ausencia de la copresentadora Michelle Calvó, que no podrá hacer su aparición por problemas de agenda, según ella misma explicó. "Lamentándolo muchísimo (y que Murphy existe) me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esta edición", explicó la propia canaria a través de sus redes sociales.

También ha querido transmitir que echará en falta estar allí: "Echaré muchísimo de menos estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten. Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del Grand Prix", ha explicado.