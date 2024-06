El aviso de los bomberos para evitar quedarse encerrado en el coche

El servicio de bomberos de Navarra alerta sobre el peligro de quedarse encerrado en el vehículo y a altas temperaturas. El aviso surge de la intervención que tuvieron que realizar la mañana del pasado domingo en el municipio de Tafalla para rescatar a dos niñas de 2 y 4 años que se han quedado encerradas dentro de una furgoneta al sol, con unas temperaturas que rondaban los 30 grados. "Refrescamos la furgoneta con agua para bajar la temperatura mientras abrimos la puerta", aclaran en su perfil de X (antes Twitter).

Según cuentan desde Policía Local a Cope Navarra, las hermanas no podían abrir las puertas y la madre se había dejado la llave inteligente dentro del vehículo. Por eso, avisaron rápidamente al SOS Navarra-112 que alertaron a bomberos del parque de la localidad y a Policía Local de Tafalla.

Las llaves inteligentes, o smart keys, son dispositivos electrónicos que emplean los frabricantes de vehículos para facilitar el acceso sin necesidad de presionar ningún botón, es decir, el coche se abre automáticamente por aproximación dentro del radio de alcance, de entre 5 y 20 metros.

No obstante, la presencia de fallos de seguridad en los sistemas de algunos modelos de llaves de coches inteligentes exponen peligros no sólo por la posibilidad de abrirse por parte de atacantes que utilizan dispositivos amplificadores de frecuencia que pueden conseguirse por apenas 30 euros, también puede suceder que una vez cerrado el vehículo con la llave dentro, después no se abra. Esta acción es muy frecuente cuando intentamos guardar la compra o algún cachivache en el maletero que al cerrar no nos percatamos de que podemos correr el riesgo de no poder abrir a posteriori.