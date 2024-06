Gabriela Guillén aclara si Bertín Osborne se ha realizado las pruebas de paternidad

Cuando Bertín Osborne emitió el comunicado reconociendo al hijo de Gabriela Guillén, surgió la gran incógnita sobre si el cantante se había sometido a las pruebas de paternidad. Ahora, Gabriela ha respondido a esta pregunta

Esta semana se ha marcado un hito en la historia de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Tras alcanzar un acuerdo amistoso, la expareja emitió un comunicado conjunto para hacer pública la paternidad del bebé y revelar la decisión que el cantante ha tomado respecto a su hijo.

En el comunicado, Bertín admitió sus errores y expresó su deseo de no repetirlos, reconociendo que su reacción previa no fue apropiada. Concluyó destacando la importancia de poner fin a una situación que no beneficiaba a ninguno de los dos.

Tras la publicación del comunicado, Gabriela Guillén fue vista con una actitud que llamó la atención de las cámaras. "Estoy bien, gracias", dijo la modelo cuando le preguntaron si estaba contenta con el acuerdo alcanzado con Bertín.

Al salir de su casa, Gabriela no confirmó si ya se había realizado la prueba de paternidad al bebé, dejando incógnitas sobre el motivo detrás del comunicado que reconoce la paternidad del cantante.