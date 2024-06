Nuevo (y último) fichaje para 'La Velada del Año 4': Ibai Llanos desata la polémica al invitar a Will Smith a su evento

'La Velada del Año' se ha consolidado como uno de los eventos más seguidos y alabados por la juventud. Va por su cuarta edición y, año tras año, es cada vez más complicado conseguir entradas para disfrutar del show que organiza el streamer Ibai Llanos. Y es que desde hace tiempo los combates comparten podio con las actuaciones de los artistas en cuanto a entretenimiento y sorpresa se trata: el boxeo sigue siendo el eje principal, pero la posibilidad de asistir al concierto de varios artistas también se gana el corazón (y bolsillo) del público.

En esta cuarta edición ha habido más expectación que nunca. El vasco tuvo que retrasar el anuncio de su mejor fichaje por varios motivos que iban desde problemas contractuales del invitado que impedían oficializar el acuerdo al viaje de Ibai a México para la Kings World Cup. Sin embargo, sería hace unas horas cuando Ibai decidía soltar la bomba y desatar la polémica en redes con la confirmación del nuevo invitado de 'La Velada'.

No es Taylor Swift ni Bad Bunny, como muchos especulaban, pero si algo está claro es que el fichaje no dejaba a nadie indiferente. Rapero, actor y con una presencia en el escenario envidiable, el nombre de Will Smith parecía compensar la tardanza de Ibai, que tenía previsto dar la noticia sobre las 21:00 de la noche. Generando mucho hype y emocionando a los fans con la venta de 4.000 entradas más, Ibai hacía que Will Smith estuviese en boca de todos y, al mismo tiempo, acaparase numerosas críticas en redes por su participación en el evento.

Anuel, el rapero a quien nadie hizo caso al filtrar la llegada de Will

De artista a artista: el propio rapero Anuel sería el primero desvelar la llegada Will Smith a 'La Velada el Año 4'. Ya sea por sus polémicas previas o por su pobre uso de las redes sociales, nadie terminó de creerse la noticia y, al ser confirmada por Ibai, generó más impacto del esperado.

Debido a su nueva película, Will no podía oficializar su colaboración con Ibai. Aunque sea rapero y actor, Will ha destacado por la segunda de las disciplinas pese a no querer dejar de lado la música. Se le plantea una oportunidad de oro sobre la mesa, donde puede retomar el contacto con su lado más artístico y ofrecer un show memorable para los asistentes. Está pensando en crear nueva música, y 'La Velada' se convierte en el espacio perfecto para experimentar con ello.

Luces y sombras en redes sociales con la confirmación del actor

El estadounidense, protagonista de series icónicas como 'El Príncipe de Bel-Air', ha estado en el lado bueno del público durante la mayor parte de su carrera. Gracias a su talento y al éxito acaparado durante su trayectoria, que se ve recompensado en premios Óscar en 2022 y nominaciones a Globos de Oro, Smith es uno de los rostros más conocidos del actual panorama de Hollywood.

Por desgracia, su faceta más problemática ha llevado las riendas de parte de su carrera en los últimos años, haciendo que se le vetase de numerosos eventos y celebraciones. La propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE. UU prohibía su entrada cualquier evento que ellos organizasen durante 10 años a raíz de la famosa bofetada que le propinó a Chris Rock.

En las redes sociales las polémicas no desaparecen, por eso era de esperar que, igual que había numerosos fans que se sorprendían y alegraban a partes iguales de la presencia del actor, muchos otros estallaban contra la ética del evento, acusando a Smith de llevar un discurso preparado para limpiar su imagen, guionizado y para "dar show". También se pone sobre la mesa el tema del idioma, pues muchos seguidores admiten que no terminan de ver que el actor encaje por las pocas posibilidades que tiene de interactuar con el público español.