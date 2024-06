Ya están aquí: Netflix libera los primeros minutos de los Bridgerton

A escasas horas de que se estrene la segunda parte de la tercera temporada de la famosa serie Los Bridgerton, Netflix ha liberado los primeros minutos de esta segunda parte que dará un final a los protagonistas de la serie.

La trama de la tercera entrega se centra en el boyante romance entre Penélope Featherington -interpretada por Nicola Coughlan- y Colin Bridgerton, al que le da vida Luke Newton. La primera parte de la serie se estrenó el pasado 16 de mayo con cuatro capítulos de casi una hora y mañana, 13 de junio, se estrenarán los otros cuatro.

El 'sneak peek'

El adelanto dejaba ver los primeros minutos del quinto capítulo, 'Tick Tock'. Al que seguirán 'Romancing Mister Bridgerton', 'Joining of Hands' y 'Into the Light'.

Netflix Tudum liberaba el anticipo de la serie dejando a los fans expectantessy con ganas de saber más sobre la historia de 'Polin'. Así es cómo han apodado a la pareja de la serie, haciendo un juego con sus nombres.

El inicio de la segunda parte retoma exactamente donde terminó la primera, con Penélope y Colin entrando juntos en la residencia Bridgerton. En este adelanto, se puede ver la calurosa recepción de la familia Bridgerton al enterarse del compromiso, aunque la tensión entre Penélope y Eloise es palpable. En esta escena se deja ver los retos de Penélope, no solo con Colin, sino con Eloise, su amiga de siempre.

Basada en los libros de Quinn

La serie sigue la vida amorosa de la familia Bridgerton. Está basada en las novelas de Julia Quinn que ha logrado un equilibrio perfecto entre la fidelidad a la época y una visión moderna, lo que ha sido clave para su éxito mundial. Pero la serie no solo se centra en los hijos del matrimonio Bridgerton, también ha dado a luz a varios proyectos derivados expandiendo el universo de los personajes y ofreciendo a los fans más contenido del que disfrutar.

Shonda Rimes ha sido la artífice de llevar el mundo de Quinn a la pantalla. Se la conoce por producir 'Anatomía de Gray' o dar vida a Annalise Keating de 'Cómo defender a un asesino' a través de 'Shondaland', su empresa. Y desde el día que se topó con un libro sobre los Bridgerton cuando no tenía suficientes lecturas para sus vacaciones ha producido el mundo inglés basado parcialmente en el período de Regencia.