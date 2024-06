Mayte Zaldívar da la clave sobre el estado de salud de Julián Muñoz

A pesar de que las imágenes de Julián Muñoz paseando junto a Mayte Zaldívar y su hija Elia por el jardín del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella el pasado viernes apuntaban a que el exalcalde de la localidad malagueña recibiría de modo inminente el alta hospitalaria para regresar a su casa con toda su familia, el ex de Isabel Pantoja continúa por el momento ingresado.

Y es que aunque su estado de salud ha mejorado y se han apagado las alarmas que se activaron cuando se hizo pública su hospitalización a mediados de la semana pasada -diferentes medios de comunicación aseguraron entonces que el 'cáncer galopante y terminal' que padece el expolítico había entrado en una fase nueva y estaría recibiendo tratamiento intravenoso-, los médicos prefieren esperar a que su evolución sea más favorable antes de abandonar la clínica en la que recibe atención constante durante las 24 horas.

Inseparable de Julián y demostrando una vez más que su marido es su única prioridad, Mayte Zaldívar no ha faltado un solo día al hospital. Este lunes la hostelera ha acudido acompañada por una de sus nietas y ha estado varias horas en el interior, lo que hizo que la prensa apostada a las puertas del hospital esperase la salida del exalcalde.

Algo que no se ha contemplado en ningún momento, como ha explicado su mujer al abandonar el lugar: "No, no es hoy" ha afirmado, asegurando que aunque Muñoz "está mejor" todavía no saben cuando podrán irse a casa. Algo que Mayte confirmaba este fin de semana que está "deseando", como cualquier enfermo en la misma situación que él.

La salud de Julián es la única prioridad para toda su familia en esos momentos, y eso incluye a Fernando Marcos, que a pesar de no aclarar si sigue siendo pareja de Zaldívar tras su segunda boda con el expolítico, sigue siendo uno más en el mediático clan y este lunes ha sido el encargado de recoger en coche a Mayte a las puertas de la clínica.