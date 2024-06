El truco de Kim Kardashian para una piel sin imperfecciones: deja pasar unos segundos antes de seguir con este paso de tu rutina

Las rutinas de skincare y los productos para mantener la piel radiante están en auge. Por ello, no es un secreto que las influencers más conocidas del panorama elaboren sus propias marcas del cuidado de la piel o compartan los trucos que mantienen la suya radiante.

Desde que Kim Kardashian es un icono de las redes sociales, en su Instagram solo hay halagos por parte de sus seguidores. Los mayores fans de la celebrity quieren saberlo todo de ella: la dieta que sigue, los productos que usa e incluso las rutinas que mantiene durante su día.

Por mucho que la veamos con una piel perfecta, las redes sociales y sus filtros no suelen engañar a la población hoy en día tanto como lo hacían antes. Sabemos que detrás de un rostro radiante se esconden trucos ocultos y, aunque haya famosas que no los comparten, Kim (por suerte) no es una de ellas.

Así disimula Kim los brotes de acné que le salen

En numerosas entrevistas y vídeos, la más famosa del clan Kardashian ha esclarecido que su piel no se porta de la mejor manera. A causa del estrés, el maquillaje y su estilo de vida el rostro se le llena habitualmente de granos que ha de tapar para eventos importantes, ya sean premières o alfombras rojas.

Aunque la influencer no tiene ningún tipo de reparo en admitir sus problemas de piel, también considera que es importante compartir los trucos que sigue para ayudar a todas esas adolescentes o mujeres que en un día especial quieren verse la cara lo mejor posible.

De la mano de su maquillador, Kim establece que lo más importante para ella es dejar pasar el tiempo entre paso y paso de su rutina. Dejar que la piel se impregne con los productos que le ponemos es crucial para que estos hagan la función que prometen.

Así, a la hora de tapar un grano, disimular las imperfecciones de la piel y dar esa imagen de filtro, maquillador e influencer aconsejan (además de llevar un estilo de vida saludable, no sobresaturar la piel y mantener una rutina simple y corta de skincare) poner un poco de corrector directamente sobre el grano a tapar con el extremo del aplicador y dejar pasar unos cuantos segundos antes de difuminarlo.

La ciencia detrás del truco es que, dejando pasar el tiempo, el corrector adquiere una textura más densa, cubriendo más la zona problemática. El secreto es usar bien la yema de los dedos: difuminar siempre a toques sin llegar a arrastrar el producto.