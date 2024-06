Ya se sabe cuándo llegará el próximo tsunami a la costa española: este es el tiempo que tardará

El peligro de un tsunami en la región del Mediterráneo es inminente. Las probabilidades han ido creciendo como consecuencia del cambio climático. Así lo pone de manifiesto el estudio 'Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea', publicado en una revista de investigación geofísica. Y es que el mar de Alborán es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país y esto hace que toda la costa Mediterránea, desde Valencia hasta Málaga y pasando por las Islas Baleares, vivan con la probabilidad de que llegue un tsunami. Por su parte, la costa atlántica española, conocida como Mare Nostrum (como Cádiz y Huelva) es la que tiene un mayor número de papeletas para padecer un fenómeno de estas características.

En el Mediterráneo español, las mayores probabilidades de que se produzca un tsunami proceden de la falla marina de Averroes, situada en el mar de Alborán. El dato procede de un estudio publicado recientemente por el CSIC en la revista Scientific Reports, en el cual se apunta que no solo las fallas normales e inversas serían capaces de provocar un tsunami, si no, también, como es el caso, las fallas de salto en dirección. De hecho, según sus autores, las olas provocadas por un terremoto en la falla marina de Averroes podrían alcanzar los seis metros de altura y tardarían en llegar a la costa entre 21 y 35 minutos.

Cuándo llegará un tsunami a la costa española

Lo cierto es que no falta mucho. A mediados de 2022 la Comisión Intergubernamental de los Océanos advertía de que la probabilidad de que un tsunami que supere un metro de altura tenga lugar en el Mediterráneo durante los próximos 30 años es cercana al 100%. Esto subraya la urgente necesidad de un sistema de alerta de tsunamis en la región, añade el estudio de la revista especializada.

En lo que se refiere a la costa de Huelva y Cádiz, la probabilidad de que un tsunami de 1 metro de altura impacte contra las costas de Huelva o Cádiz durante los próximos 50 años es del 10%, del 3% si hablamos de una ola de 3 metros.

Desvastadoras consecuencias de un tsunami. / EPE

El plan de España contra los tsunamis

En España existe un Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos en el que se señala los puntos que peores consecuencias sufrirían en caso de producirse un gran terremoto en el fondo marino. Este Plan, aprobado por el Gobierno central en 2021, establece un sistema de alertas para actuar con rapidez en el caso de que esto suceda.

De acuerdo con los estudios de peligrosidad determinista de los maremotos por causas sísmicas en las costas españolas, la zona con menor riesgo de toda la Península es la cornisa cantábrica con una posible elevación de las aguas en Asturias, Cantabria y País Vasco que tendría valores inferiores al medio metro. En el otro extremo se encuentra en Canarias y la vertiente occidental de Andalucía con niveles máximos que podrían llegar a superar los 8 metros, según la estimación.

Cuánto tardará en llegar un tsunami

Una vez generado el tsunami, este se propaga por el océano en todas las direcciones, atravesándolo y llegando a zonas costeras. Si estas oscilaciones tienen energía suficiente, pueden atravesar toda la cuenca oceánica y afectar a costas lejanas. Cuanto más lejos se encuentre una persona de la zona de generación, más tiempo tardará en llegar a su ubicación. Así, el tsunami del océano Índico de 2004 que alcanzó la isla de Sumatra en pocos minutos, llegó a la India en 2 horas y a Brasil en más de 22 horas.

Teniendo esto en cuenta, en las costas de España, el efecto de un tsunami que se origine cerca de estas será casi inmediato. En cambio, un tsunami regional, por ejemplo, generado al suroeste del cabo de San Vicente, llegará a la costa de Cádiz en unos 40 minutos, el mismo tiempo que tarda en llegar un tsunami generado en Argelia a las islas Baleares. Por el contrario, los tsunamis más lejanos, llamados teletsunamis, tardarán más tiempo en afectar a nuestras costas. Si un tsunami comienza en el sur de Italia, este tardará en llegar a las islas Baleares poco más de 2 horas, si se origina en las islas Azores, llegará a las islas Canarias y Galicia en aproximadamente 2 horas y media, y si proviene de las islas del Caribe, llegará en 6 horas a Canarias y en casi 8 horas a las costas de Huelva y Cádiz. Un efecto importante en el tsunami es la variación de su altura según el relieve del fondo oceánico. Las máximas alturas se producen cerca del epicentro del terremoto y en las zonas menos profundas, como ocurre en las zonas costeras.

Un gran tsunami que en alta mar tenga una altura de ola de un metro, puede llegar a tener decenas de metros en aguas someras. Esto hace que en general un tsunami pase inadvertido y no provoque daños a los barcos que están en alta mar y, en cambio, llegue a alcanzar grandes alturas (8 metros como las olas que arrasaron Cádiz en 1755) causando graves daños en la costa.

¿Qué es un tsunami?

Originalmente, la palabra tsunami proviene del japonés y significa 'ola de puerto'. En la actualidad este término se ha adoptado globalmente en el mundo científico. A nivel general, junto al término tsunami conviven palabras utilizadas en cada región. En el caso de España, tsunami y maremoto se utilizan indistintamente para referirse a una secuencia de olas con gran energía y de onda larga que se producen en el agua al ser esta empujada y desplazada violentamente. Por sus características físicas, los tsunamis o maremotos pueden ser muy destructivos, pero por fortuna ocurren con poca frecuencia en la Tierra, aproximadamente uno al año.

La energía que transporta la masa de agua desplazada puede ser muy grande y así, puede atravesar fácilmente océanos, afectar las costas de varios continentes y, en consecuencia, tener un impacto a gran escala. Por otro lado, sus características hacen que en alta mar pasen inadvertidos y sea, cuando llegan a la costa, cuando su velocidad disminuye y su altura aumenta, generando inundaciones, arrastre de objetos, corrientes y efectos de amplificación y resonancia en puertos y bahías, entre otros fenómenos. Estos efectos pueden incrementarse cuando el tsunami coincide con pleamar, es decir, el momento más alto de una marea. El efecto del tsunami no se limita al litoral marítimo o del agua embalsada, sino que puede propagarse por ríos y canales conectados y afectar a poblaciones lejanas a la costa.