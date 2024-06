Xandra Falcó lanza balones fuera sobre los rumores de embarazo de Tamara Falcó

Es la noticia del momento en el mundo del corazón. Tamara Falcó podría estar embarazada cuando a punto está de cumplir un año de su primer aniversario de boda con Íñigo Onieva. O eso es lo que muchos se aventuran a afirmar después de ver la última publicación de la marquesa de Griñón en redes sociales; un selfie con su marido frente al espejo de un ascensor en el que, al margen de su complicidad, ha llamado la atención el gesto del yerno de Isabel Preysler, que sujeta el vientre de su amor con las dos manos mientras la besa con ternura en la cabeza.

Una instantánea que ha desatado los rumores de embarazo, puesto que no es ningún secreto que la pareja está deseando ampliar la familia, y la propia Tamara ha confesado en más de una ocasión en los últimos meses que se convertirá en madre "cuando Dios quiera"

Mientras la colaboradora de 'El Hormiguero' y el dueño de 'Casa Salesas' guardan silencio, una de las hermanas de la marquesa, Xandra Falcó, ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que pronto podría convertirse en tía de nuevo y ha asegurado que no sabe nada de la posible futura paternidad de la pareja.

La hija del recordado marqués de Griñón, que continúa con su legado vinícola y acaba de lanzar al mercado un nuevo vino rosado, ha sido una de las asistentes a la primera edición de los Premios T del vino de 'Tapas Magazine' y, con la discreción que la caracteriza y una sonrisa inocente ha respondido con un escueto "no sé, no sé nada" a las preguntas sobre los rumores de embarazo de Tamara dejando entrever que si su hermana está esperando su primer hijo no será ella quien lo confirme.