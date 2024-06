Adiós a pagar suscripciones para ver series: este es el 'Netflix' gratuito que no sabías que existía

Ver películas o series se ha convertido en un hobby más que extendido a lo largo del mundo. La mayoría de nosotros acude a ellas como una vía de escape o una mera forma de relajarnos cuando hemos tenido un día largo. De repente, contar con las recomendaciones de nuestros amigos o dar las nuestras propias se vuelve crucial para decidir qué ver y dónde verlo.

Las plataformas streaming están en auge y cada vez observamos cómo surgen más ofertas y más aplicaciones diferentes. Poco a poco, vamos pagando las suscripciones de todas para ver todas las películas que nos interesan, sin embargo, lejos nos quedamos de ahorrar con ellas.

Sin embargo, aunque no sean del todo visibles para la población, lo cierto es que existen aplicaciones y canales ocultos totalmente gratuitos y seguros en los que se encuentran todas las películas y series que conoces. Ya no tendrás que alternar de una plataforma a otra y por fin podrás ahorrar al no tener que gastarte nada de dinero.

Todas las películas y series están en esta aplicación

Di adiós a Netflix, Amazon Prime Video, Max o Disney+, esos servicios streaming que, aunque dominen el mercado con miles de suscriptores, son fácilmente sustituibles. Rakuten o Pluto TV son solo algunos de esos canales que permiten ver numerosas series y películas gratuitamente, pero lo cierto es que es una nueva aplicación alemana la que ha llegado para sorprendernos.

RlaxxTV ha llegado a España con más de 100 canales gratuitos con los que te podrás entretener durante horas. A diferencia del resto de plataformas, no tendrás que pagar suscripción mensual para disfrutar de todos los géneros que contiene.

La gran variedad de canales hace que cada espectador, independientemente de sus preferencias, encuentre algo que ver en la comodidad de su casa. Además, descargarlo es tan fácil como buscar la aplicación en la app store de tu dispositivo móvil. Está disponible en España y numerosos países de Europa y es compatible con la gran mayoría de marcas de Smart TV.