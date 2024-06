'The last of us': todo lo que se sabe de la segunda temporada

La primera temporada de la serie basada en un videojuego acababa con una calma relativa de los protagonistas, cuando Joel miente a Ellie al decirle hay muchas personas que tienen la inmunidad como ella y que los Luciérnagas han dejado de buscar la cura para el Cordyceps.

'The last of us' dejaba así la temporada en la que los personajes recorrían un Estados Unidos apocalíptico repleto de una cepa del hongo mortal que provoca la mutación de los seres humanos en caníbales. Está basada en un videojuego desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog, que en 2013 se puso a la venta. Hay algunas diferencias entre la serie y el videojuego pero en general es fiel a la historia primigenia.

Las novedades de la temporada

El actor Pedro Pascal en 'The Last of Us'. / EPE

HBO Max ha sido la encargada de anunciar que habrá segunda temporada de 'The last of us'. Con algunas novedades sobre su contenido, la próxima entrega tendrá 7 capítulos a diferencia de los 9 de la primera. La buena noticia para los fans, acorde a Deadline, es que la tercera temporada sería "significativamente más larga" con una posible cuarta temporada detrás, según los creadores, productores ejecutivos, 'showrunners' y directores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann. Añaden que un episodio de la temporada 2 tendrá una duración bastante larga.

Nuevas incorporaciones y fechas

Una de las novedades en el reparto es Young Mazino, quién interpretará a Jesse, un miembro de los Luciérnagas. Kaitlyn Denver quién dará vida a Abby Anderson, y Jeffrey Wright se ha unido a entrega como Isaac, un papel que ya interpretó en la secuela del videojuego. Pero el fichaje más misterioso es el de Catherine O'Hara (quién interpretó a la madre de Kevin en 'Solo en casa'), ya que no se sabe qué rol interpretará dentro de este universo.

Sobre la fecha no hay certezas, solo se sabe que los rodajes comenzaron en febrero y que la serie se estrenará a lo largo de 2025.