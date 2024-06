Omar Sánchez se pronuncia tras conocer el embarazo de Anabel Pantoja: "Solo necesito tiempo"

La semana pasada, España conocía la noticia de que Anabel Pantoja, a sus 37 años, está esperando su primer hijo con su actual pareja, David Rodríguez. Mientras todos felicitaban a la futura mamá y le deseaban lo mejor en esta nueva etapa, había otro protagonista en mente ese día: Omar Sánchez, exmarido de Anabel. Se especula que su divorcio se debió a su deseo de tener hijos, algo que no estaba en los planes de su pareja en ese momento. Ahora, Omar ha emitido un breve pero contundente comunicado en sus redes sociales.

Tras el anuncio de Anabel, la atención se centró en Omar, quien comentó cómo se siente a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "¡Todo bien, gracias! Solo necesito tiempo". En las fotos que acompañan el texto, se le ve sonriente, luciendo un nuevo y diferente look que agradece a un salón de peluquería. Los comentarios de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando su actitud positiva ante los cambios. Algunos incluso le animaron a participar en 'Supervivientes: All Stars'.

Hace apenas cuatro días, tras conocer la noticia del embarazo de Anabel, Omar compartió otro video en el que se le ve llegando a la orilla del mar y reflexionando sobre la vida con optimismo. Esta noticia se suma a su reciente ruptura con Marina Ruiz, lo que podría hacer de estas últimas semanas un período complicado para él. Marina explicó la ruptura, señalando diferencias en sus estilos de vida como motivo principal.