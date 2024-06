Candela Acevedo, sobre su expareja Antonio Tejado: "Me encuentro más segura si está en prisión"

Hace unos meses, Candela Acevedo habló sobre los vídeos de carácter sexual que su expareja Antonio Tejado había difundido sin su consentimiento. Estos vídeos, grabados cuando aún eran pareja, nunca debieron ver la luz. La joven se sentía "un poco trastornada" y este viernes en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco, retomó el tema, hablando de su estado actual ahora que su expareja ha salido de prisión. Tejado había estado detenido por su supuesta implicación en el robo a la casa de su tía, la cantante María del Monte, y ahora está en libertad provisional.

Charlando con los colaboradores del programa, Candela aseguró haber tenido un pasado muy difícil junto a Tejado, afirmando que él "necesita ayuda psicológica". Candela aconsejó a María José, la madre de Tejado: "Que le haga sentir los pies sobre la tierra y que no lo premie constantemente". Ella cree que lo premian por actitudes incorrectas y que deberían leerle la cartilla. La sevillana también criticó a María José por hacerla sentir parte de la familia al principio, pero luego culpándola de los problemas en la relación, cuando era consciente del comportamiento de su hijo.

Candela también expresó su temor a encontrarse con Tejado: "Me encuentro más segura si está en prisión. Por las cosas que me ha hecho, merece estar más tiempo en prisión". Dijo que le "sentó fatal" saber de su salida de la cárcel y teme encontrárselo en Sevilla. Candela afirmó que si lo ve, no le mirará a los ojos porque no quiere sentir miedo ni terror.

Candela se considera una víctima del comportamiento de Tejado y pidió a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo que lo denuncien. Ella ha estado en contacto con Alba, la madre de la hija de Tejado, y le pidió que recopile pruebas y lo denuncie si es necesario. Candela finalizó deseando que Tejado reflexione sobre sus acciones, cambie de actitud y aprenda a valorar a quienes lo quieren, en definitiva, que "sea buena persona".