Este es el truco de la mochila para tener en cuenta en tu próximo viaje de avión

Las temperaturas han subido y con ellas las ganas de viajar. Ha llegado el momento de empezar a prepararse las vacaciones tan ansiadas durante el año. Reservas de hoteles, excursiones, senderismo, billetes de avión... Los planes que llevar a cabo se multiplican y para poder hacerlos hace falta una maleta ligera que transportar.

El presupuesto para viajes se ha reducido en gran parte de las familias y eso quiere decir que hay cambios que enfrentar para estar preparado. Una maleta con poco peso es una manera de empezar a cuidarse un poco en cuanto al ahorro de las vacaciones.

La salud financiera implica adecuar el gasto a las cifras que tenemos en mente. Los billetes de avión de compañías 'lowcost' permiten viajar a otros países por poco dinero. La mayoría de veces eso implica que las maletas que llevemos se facturen aparte. Solo hay que tener en cuenta que en este tipo de viaje cada euro de más se paga y antes de comprar el billete asegurarse de las medidas que te permiten subir al avión en cuanto a equipaje gratuito se refiere.

Así puedes aplicar el truco

La mochila puede ser un gran aliado a la hora de viajar. Este truco se puede aplicar pero hay que tener en cuenta que cuanto más peso se lleve más se va a notar y debe aplicarse con moderación si no se está acostumbrado a recorrer el aeropuerto con kilos de más.

Una vez seleccionada la mochila que se quiere utilizar, llega el momento de poner nuestro equipaje en ella. Esta es la parte más compleja, ya que habrá que elegir. Simplemente, hay que preparar el equipaje con un conjunto de ropa para cada día de viaje.

Un par de prendas de repuesto no está mal pero desde el punto de vista de que la maleta debe pesar lo menos posible. Para acabar de poner en práctica este truco, hacen falta bolsas de almacenamiento, de esas que puedes quitar el aire, de esta manera será más fácil que el equipaje no ocupe nada de espacio. La clave consiste en llevarte siempre lo mínimo y esperar que de esta manera no pese de más y puedas llevarlo en la cabina del avión