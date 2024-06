La 'baby-boom' era: todas las 'influencers' que esperan un bebé

Todas están embarazadas y algunas viven el proceso de gestación por primera vez o incluso como madres solteras. Varias influencers del panorama español han coincidido en el momento vital de sus vidas en el que esperan un bebé. Es una etapa que han decidido compartir con sus seguidores en redes sociales y que marcará un antes y un después tanto en sus vidas como en el perfil que muestran.

Marta Pombo, embarazo de mellizas

La creadora de contenido encontraba el amor con el odontólogo vasco Luís Zamaolla, con el que contrajo matrimonio en una ceremonia civil el año pasado. A los cinco meses, Marta y Luís anunciaban su embarazo por partida doble, dos bebés. En el mismo anuncio revelaban los que van a ser los nombres: Candela y María. Con la llegada de las bebés se convertirán en familia numerosa en septiembre, según ha contado la influencer.

Marta Riumbau, madre por primera vez

La influencer decidió comenzar con el proceso de fecundación en solitario cuando sintió el deseo de ser madre. "En mi caso, la fecundación la hice con mis propios óvulos y con el esperma de un donante totalmente anónimo", asegura Marta. Los primeros meses de embarazo tuvo que guardar reposo por amenaza de aborto pero ahora la influencer afronta con mucha ilusión el convertirse en madre soltera de su bebé. Del que por cierto, ya ha anunciado su sexo y su nombre: será una niña y se llamará Julieta.

Dulceida, su hija con Alba Paul

"Estábamos nerviosísimas y todo salió fenomenal", aseguraba Dulceida. Junto a su pareja, tenían el deseo de convertirse en madres y decidieron iniciar el proceso de gestación 'in vitro' a través del método ROPA, que consiste en fecundar los óvulos de una de las mujeres y ejecutar la 'in vitro' a la otra mujer. En este caso decidieron fecundar los óvulos de Alba Paul y hacer la 'in vitro' a Dulceida. "Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos. Tenemos mucha suerte porque ha sido a la primera", comentaba Dulceida. También, ha explicado que no tiene miedo de enfrentarse al parto y que es un momento que espera con expectación: "Estoy expectante y tengo mucha curiosidad y ganas de vivirlo. Mira que he escuchado de todo, pero no sé... me parece algo tan mágico...".

Mery Turiel, una carta para su futuro hijo

A través de las redes sociales compartió una carta emotiva en forma de vídeo en la que le dedicaba unas palabras a su futuro hijo y una leyenda en el post donde se leía: "Te esperamos". La 'incluencer' de 31 años hizo pública así la noticia de su embarazo desde Nueva York, en Estados Unidos. La influencer es muy discreta con su vida privada, así que apenas se conocen datos de quién es el padre de su hijo. Pero recientemente, ha compartido una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece entrelazándole la mano a su pareja con la frase: "La suerte inmensa de mi vida".

Anabel Pantoja, embarazada de 4 meses

La famosa ha sorprendido a todos con la noticia de su embarazo. La influencer había expresado ya públicamente en varias ocasiones su deseo de ser madre y ahora junto a David Rodríguez, fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja, cumplirá "su sueño de tener una familia".