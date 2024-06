No todo vale: la razón por la que no puedes llamar a tu hija Sevilla

A la hora de elegir un nombre para un hijo o una hija se tienen muchos elementos en cuenta y a veces es una tarea muy compleja para los progenitores ya que es una decisión complicada y significativa: el nombre formará parte de la identidad del bebé. Sin embargo, no todo vale, no todos los nombres están permitidos por la ley. En España existe legislación que establece restricciones para proteger a los niños y niñas de posibles burlas, discriminación o inconvenientes legales.

Es en la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil donde se establece el principio de libre elección del nombre propio, el cambio de nombre, cambio de apellidos, etc. En el registro la imposición de nombres está sujeta a ciertas limitaciones que se interpretarían restrictivamente. En el artículo 51 de la ley consta que no pueden consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto, ni imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona -ni los que hagan confusa la identificación-, ni repetir el nombre de un hermano o hermana con idéntico apellido -a no ser que hubiera fallecido-.

Limitaciones de nombres en España

No se pueden poner nombres completos de famosos, a no ser que el apellido de uno de los progenitores coincida con el de la persona famosa y se quiera hacer uso solo del nombre

Quedan prohibidos los nombres con connotaciones negativas, que puedan atentar con la dignidad de la persona o causar perjuicio al ser objeto de mofas y burlas.

No se admiten nombres creados a partir de abreviaturas, siglas o diminutivos

Los hermanos no pueden repetir nombre, si tienen los mismos apellidos -a no ser, como ya se ha dicho, que uno de ellos haya fallecido

Quedan prohibidos también los nombres impropios de personas, irreverentes o subversivos, así como la conversión en nombre de los apellidos o pseudónimos

La prohibición de poner nombres de ciudades, capitales y países

Teniendo en cuenta la última limitación queda clara la razón por la que no se podría nombrar a un recién nacido como 'Sevilla'. Sin embargo, los nombres de 'Triana', como el famoso barrio, o 'África', como el continente, sí se podrían poner, ya que no queda especificado en el Registro Civil.