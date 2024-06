El infierno del fundador de Tuenti: esto es lo que hay detrás de su secuestro

La red social causó furor entre los adolescentes del país a partir del 2006. Zaryn Dentzel junto a otros amigos fundó la empresa española primero pensada para universitarios y con invitación a entrar y después para adolescentes y con entrada libre. Hoy, la red social es un operador móvil virtual de Movistar.

Dentzel fue secuestrado y torturado en su casa en España hace ya casi tres años. Durante una temporada ha estado viviendo en Estados Unidos por recomendación de la Policía mientras se desarticulaba la banda. El objetivo principal del secuestro era robar 25 millones de euros en bitcoins. Hace un año y medio se conocía la noticia del arresto de cuatro personas implicadas en el asalto en su domicilio en Madrid.

Horas bajo amenaza

Actualmente se conoce la sentencia de la banda y tras concluir la vista, Dentzel manifestó a que lo ocurrido fue "una cosa horrible". Tras los hechos, estuvo un año sin pisar España y ahora regresa agradecido con el trabajo y "el esfuerzo" realizado por la Policía. "Debo mucho a España. Vine con 23 años, fundé Tuenti y tuve mucha suerte. Ahora es un momento de bajón pero todo lo que nos hunde, nos hace más fuerte", recalcó.

La intención era la de robar 500 bitcoins de su monedero digital. Los procesados accedieron a la vivienda según el plan que habían trazado, sin embargo, no pudieron sustraer las monedas ya que para la operación se necesitaba la presencia del gestor de Zaryn Dentzel. La banda abandonó la casa unas horas después viendo que no podían hacerse con el dinero. Como consecuencia, el fundador de Tuenti sufrió varias lesiones al igual que un operario de revisión de caldera que los procesados no se esperaban que estuviese ahí. Dentzel sufrió golpes y amenazas además de estar atado durante los hechos. También manifestó a los medios que tenía "ganas de pasar página".