Lorazepam tiene nueva caja después de que una mujer tomara las pastillas por error, pero recibe nuevas críticas

Hace unas semanas un usuario de la red social X denunciaba que su madre de 77 años, había estado tomando durante cinco días el doble de lorazepam y ninguna dosis del medicamento que tenía pautado contra la alergia, loratadina, debido a una confusión. El motivo era que los envases de ambos medicamentos eran similares, con los mismos colores y diseño. La queja se hizo viral y la compañía farmacéutica Cinfa anunció que cambiaría el formato de presentación de lorazepam.

"Sentimos mucho esta situación, de la que somos conscientes y a la que estamos poniendo solución. De hecho, tenemos ya la autorización de la Agencia Española del Medicamentopara cambiar el color del envase de lorazepam a verde, y en breve llegará a las farmacias. Este asunto es prioridad para nosotros y estamos a tu disposición por si quieres más información", señaló Cinfa en X, en respuesta al tuit que denunciaba la confusión.

¿Qué ha hecho Cinfa?

Para que no se confundan con las de loratadina, a partir de ahora el ansiolítico se venderá en cajas de color verde. Sin embargo, la decisión parece que no pondrá punto y final a la controversia, ya que algunos usuarios señalan que ahora podrá confundirse con el envase de fluoxetina, que es un medicamento que aumenta la cantidad de serotonina que segrega el cerebro para mantener el equilibrio mental y que no es raro que se recete de forma conjunta con el lorazepam.

Cinfa ha declarado en un comunicado que hacer el cambio de colores es un proceso muy complejo, dando a entender que no se esperan más cambios, puesto que, en realidad, los envases de fluoxetina y lorazepam sí tienen un tamaño diferente.