Si vas a un festival este verano, “póntelo, pónselo”: la Unión Europea alerta del aumento de ITS durante las vacaciones

Las infecciones de trasmisión sexual no paran de crecen en todos los países de la Unión Europea. Según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) publicado en marzo de este año, se ha producido un aumento “preocupante” en los casos de sífilis, gonorrea y clamidia. Durante 2022 los casos de gonorrea aumentaron un 48 %, los de sífilis un 34 % y los de clamidia un 16 %. Además, también han aumentado sustancialmente los casos de linfogranuloma venéreo (LGV) y sífilis congénita (provocada por transmisión de la madre al feto). Ante este escenario, el ECDC ha pedido a la población mucha precaución de cara al verano.

“Dado que los viajes de verano y la temporada de festivales reúnen a personas de toda Europa, es fundamental ser conscientes de la propagación de las ITS, saber dónde hacerse pruebas periódicamente y cómo buscar información fiable de los profesionales sanitarios”, señalan en un comunicado. Enfatizan en la importancia de prácticas sexuales más seguras, incluido el uso constante de condones para el sexo vaginal, anal y oral, “se recomienda hacerse una prueba de ITS antes de tener relaciones sexuales sin condón con nuevas parejas, ya que muchas infecciones pueden ser asintomáticas. Si eso no es posible, es importante hacerse la prueba después de tener relaciones sexuales sin condón, incluso si no hay síntomas visibles”, añaden.

Además de la clamidia, la gonorrea y la sífilis, señalan que hay otras infecciones que se pueden transmitir a través del contacto cercano y la actividad sexual. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres corren riesgo de contraer viruela del mono, por ejemplo, que se transmite principalmente a través del contacto piel a piel, incluso durante las relaciones sexuales, al igual que el virus del papiloma humano (VPH). También recomiendan que las personas no compartan juguetes sexuales y “garanticen una adecuada limpieza y desinfección después de su uso, y entre parejas”. Otro de los consejos que dan es informarse sobre las vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B, viruela del mono y VPH.

Los jóvenes suelen ser el público habitual de los festivales de múisca / EUROPA PRESS

¿Cuál es la situación en España?

Ante esta situación, la Unión Europea ha pedido a los Estados miembro que se implementen políticas de prevención para "abordar este desafío de salud pública". En España, el Ministerio de Sanidad anunció que se está estudiando la posibilidad de repartir preservativos de manera gratuita entre los jóvenes y que puedan ser retirados en algunos puntos como centros educativos o farmacias. Todavía no hay una fecha exacta para este proyecto, tal como ha explicado la ministra del área, Mónica García.

En España, se diagnosticaron 23.333 casos en de gonorreaen 2022 (una tasa de 49 por 100.000 habitantes) y el 79,9% de los afectados fueron varones. Según edad, las tasas más elevadas se produjeron en el grupo de 20 a 24 años (198,23) seguidas del grupo de 25 a 34 años (167,60). Al igual que ocurre con la gonorrea, la sífilis ha experimentado un notable aumento entre los jóvenes. En 2022 se notificaron 8.141 casos (17,10 por 100.000 habitantes) y la franja de edad más afectada es entre los 25 y los 34 años (48,68). En tercer lugar preocupa la clamidia, se notificaron 26.518, lo que supone una tasa de 62,38 casos por 100.000 habitantes. En este caso, las mujeres son que más la sufren y la incidencia más elevada se produjo entre los 20 y 24 años (226,76).