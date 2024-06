MAG The Women Gallery abre sus puertas

MAG The Women Gallery ofrece un catálogo exclusivo de obras de arte elaboradas con pasión y creatividad por talentosas artistas de todo el mundo. Pinturas, esculturas y fotografías que han sido cuidadosamente seleccionadas por su calidad, originalidad e impacto emocional. Piezas artísticas que despiertan los sentidos, incitan a la reflexión y brindan una experiencia estética única.

Con un catálogo en constante expansión, los visitantes de MAG The Women Gallery pueden explorar una variedad de estilos, técnicas y temas, descubriendo nuevas perspectivas y experiencias a través del arte. Además, los interesados en adquirir alguna de las piezas artísticas podrá hacerlo gracias a la tienda online. La galería MAG The Women Gallery nace después de que una pareja de coleccionistas de arte que ha vivido en distintos países de Europa y América reconocieran que, a pesar de haber muchas y brillantes artistas femeninas, estas no siempre disfrutan de la visibilidad y el reconocimiento que merecen.

“En la actualidad solo el 2% de las ventas de arte global va a mujeres, es por eso por lo que queremos contribuir a descubrir y promover obras de arte originales de mujeres artistas de distintas procedencias.” Jean-Baptiste Bettencourt — Fundador de la galería online de arte femenino MAG The Women Gallery

En la colección de MAG The Woman Gallery se exhiben obras de artistas como Alexandra Roussopoulos, Christine Gálvez, Claude Stassart-Springer, Elizabeth Lennard, Hélène Moccelin, To Bich Hai o Isabelle Debray. La galería no solo busca promover el trabajo de estas artistas ya establecidas, sino también descubrir y fomentar el talento emergente en la comunidad artística femenina.

Los entusiastas y coleccionistas de arte pueden explorar la galería desde cualquier lado del mundo visitando su sitio web https://www.magthewomengallery.com/ y deleitarse con la creatividad femenina en todas sus formas.