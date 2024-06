De García Márquez a Chimamanda Ngozi: así son las selecciones de Dua Lipa para su club de lectura

Dirigir clubes de lectura está de moda entre famosos. Son o han sido muy conocidos los que han creado por separado las actrices Dakota Johnson, Emma Watson o Emma Roberts, junto con su amiga la editora Karah Preiss. Una de las pioneras fue la presentadora y empresaria Oprah Winfrey, que marcó un camino que después irían siguiendo otras muchas celebridades. En esta tendencia también se enmarca Dua Lipa.

Su club de lectura y plataforma editorial se llama Service95 y fue creada en 2022. “Desde que tengo memoria, dondequiera que voy llevo un libro conmigo. La lectura es una parte increíblemente importante de mi vida y una de mis mayores alegrías”, explicó por aquel entonces en la página la artista británica-albanesa al ponerlo en marcha. Pero no solo es eso, puesto que se ha acabado convirtiendo en un auténtico medio de comunicación sobre estilo de vida, cultura, activismo y, sobre todo, literatura.

El libro de este mes

Cada mes, la popular cantante adjunta una nueva recomendación. La elección para este mes de junio es Say nothing, de Patrick Radden Keefe. Este libro es una historia de no ficción ambientada en el conflicto norirlandés de la segunda mitad del siglo XX. Basada en hechos reales, el autor cuenta el secuestro de una mujer en el marco de los procesos de tensión por la independencia de Irlanda del Norte entre otras histórias cruzadas.

Otras obras que ha escogido Dua Lipa para su club de lectura han sido Pachinko de Min Jin Lee, Medio sol amarillo de Chimamanda Ngozi, Éramos unos niños de Patti Smith o Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

Los múltiples contenidos de Service95

Una de las ventajas de este club de lectura es que aquellos lectores que se suscriban, tienen acceso a un apartado para preguntar lo que deseen al autor del libro escogido para ese mes. También se publican guías de debate que incluyen preguntas para motivar la reflexión a los lectores. Además, se incluyen en la página listas de recomendaciones literarias elaboradas por esos mismos escritores.

Pero además de todo esto, en Service95 también se publican entrevistas a escritores, muchas de ellas, realizadas por la propia Dua Lipa, así como reseñas y cartas de lectores y contenido relacionado con las obras del mes. Por ejemplo, hay pódcast, artículos sobre tendencias, literatura, activismo y justicia social, viajes, bienestar y cosmética, gastronomía, filosofía contemporánea o cualquier otra información de interés de temáticas muy variadas en una oferta muy trabajada por todo el equipo de redactores de la plataforma.