El polémico motivo por el que esta camarera no ha superado el periodo de prueba: "Todo el mundo va a sospechar de ti"

El periodo de prueba nos mantiene en vilo cuando empezamos un nuevo trabajo, pues no contamos con la suficiente certeza de saber si nos quedamos en el puesto en el que estamos desempeñando nuestro trabajo o, por el contrario, lo dejaremos una vez pasen los meses.

No nos podemos asegurar un sueldo para pagar las facturas y, aunque lo normal sean tres meses de prueba, algunas empresas extienden este plazo hasta los seis. Los pequeños establecimientos gestionados por particulares pueden poner, en cierta medida, las normas que consideren.

Así, los nuevos empleados se ven inmersos en un limbo constante en el que observan cómo los jefes pueden contratar y deshacerse de las personas con la rapidez o lentitud que crean conveniente. Siguiendo esta misma línea, una usuaria de redes sociales ha contado lo que ha vivido con su jefa y la excusa que ha puesto para terminar con su contrato.

"Te he dado de baja por no superar el periodo de prueba"

En urgencias y con una abdominalgia, la camarera que se había incorporado a trabajar en un restaurante solicitaba su baja. Eso sí, al contarle la situación a su jefa se ha encontrado con un mensaje que lejos estaba de calmar la situación.

"Te he dado de baja por no superar el periodo de prueba", le comunicaba tras recibir la noticia de que su empleada no se encontraba bien y hasta había "vomitado en la cocina" y tenía "mucho calor".

Por otro lado, las llaves resultaban ser lo más importante para la particular, que se ofrecía a ir hasta casa de su exempleada por pura precaución: "¿Te imaginas qué va a pasar si de repente esta noche justo entran a robar?", preguntaba para luego soltar un "todo el mundo va a sospechar de ti". Claro que para la jefa la abdominalgia no impide que la empleada entre a robar en el establecimiento, por eso, no dudaba en amenazar con un típico: "Te lo voy a descontar de tu sueldo".