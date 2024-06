Qué hacer si olvidas el temario y te quedas en blanco en el examen de la EBAU: claves para aprobar sin dificultad

Llega la fecha tan señalada y temida en el calendario para aquellos estudiantes que llevan preparando esta prueba que les permita acceder a la universidad. En esta edición los participantes pueden elegir el número de preguntas o ejercicios a resolver entre los planteados en las dos opciones, como sucede desde la pandemia en 2020.

Sin embargo, la fatiga, los nervios o el cansancio pueden jugar malas pasadas y provocar un colapso mental que haga que la mente se quede totalmente en blanco. Y es que no hay ningún estudiante que no se haya quedado en blanco alguna vez al comenzar a realizar un examen. Llegas a un examen que te habías estudiando a la perfección y que dominas, comienzas a leer las preguntas y eres incapaz de recordar nada de lo que has estudiado y que te sabías sin ningún problema hace escasa media hora que revisaste los apuntes. No te preocupes, porque es una situación mucho más habitual de lo que puedas creer. Lo importante es usar buenas herramientas para evitar un suspenso. Por eso, los docentes recomiendas empezar el examen con la pregunta que nos pueda resultar más fácil o sí que se recuerda en mejor medida. Esto hará que la confianza vaya en aumento y acabes recordando el temario.

¿Qué hacer si te quedas en blanco durante la Selectividad? Los expertos aconsejan tomarnos unos minutos para respirar y comenzar el examen por la pregunta que se encuentre más fácil. Los nervios pueden jugarnos malas pasadas.

La fórmula para aprobar los exámenes de Selectividad pasa no sólo por estudiar, sino por planificar, comprender, repasar, descansar y gestionar la ansiedad, según los expertos, que aconsejan a los miles de estudiantes españoles que harán esta prueba no quitarse horas de sueño.

Es importante leer bien las preguntas, todas, ya que muchas veces empezamos el examen sin haber leído todas las preguntas y puede ser que la primera pregunta ya nos provoque un bloqueo. Así pues, leemos todas las preguntas y empezamos por las que nos parecen más fáciles. Si aun así nos quedamos bloqueados en una que sabemos pero vemos que no fluye la información en nuestra cabeza, lo mejor es dejarla y pasar a otra. En un examen el tiempo es oro y tendremos tiempo de recuperarla.

La Selectividad o Pruebas de Acceso a la Universidad son probablemente uno de los exámenes más decisivos en la carrera de un estudiante porque de su resultado depende si pueden hacer la carrera que quieren o tienen que conformarse con segundas o terceras opciones.

Si en las últimas horas previas al examen aún te falta temario por terminar de estudiar, los expertos recomiendan el uso de esquemas para retener y cuidado si te ha salido un examen mal, no te quedes pensando en ello. Hay que avanzar e intentar que no te condicione esa mala experiencia para el siguiente examen.