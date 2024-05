'Divorcio' en los Osborne: Eugenia se aleja de su padre tras su acuerdo con Gabriela Guillén

Salta la sorpresa en la familia de Bertín Osborne, tras de cinco meses sin querer saber absolutamente nada ni de Gabriela Guillén ni de su hijo. Bertín Osborne, aconsejado por un mediador, habría decidido llegar a un acuerdo amistoso con la paraguaya y paralizar la demanda de paternidad que interpuso tras el nacimiento del bebé, llevando el asunto de las pruebas de ADN de modo privado y sin la intervención de la justicia.

Así, la expareja habría llegado a un acuerdo y será a mediados de junio cuando ambos se sometan -en un laboratorio de Madrid al que ha accedido el artista aunque no era el que él quería- a las pruebas de ADN que determinarán si Bertín es el padre del pequeño como lleva sosteniendo Gaby desde el primer momento.

Un inesperado giro de 180 grados en la actitud del cantante de rancheras al que ya ha reaccionado su hija Eugenia Osborne, que fiel a la postura que mantiene desde que nació el que pronto podría ser reconocido como su hermano, se ha desmarcado del acuerdo al que ha llegado su padre con la esteticien y ha dejado claro que no tiene nada que decir sobre este tema: "No sé nada y no voy a hablar de nada. Sobre ese tema no voy a hablar, ya lo sabéis" ha sentenciado muy seria, evitando dar su opinión sobre la paternidad de su padre.