Alertan de la peor carne que compramos en el supermercado: no es la roja y la consumimos mucho

El impacto medioambiental del consumo de carne actual debería ser la principal razón para comenzar a reducir la cantidad de estos alimentos que consumimos a la semana, cuando no eliminarlo. No obstante, la huella de carbono de la carne no es la única razón por la que deberíamos decir 'adiós' a nuestra porción diaria: los expertos advierten de los riegos para la salud de un consumo ilimitado y desmedido de estos tipos de carne.

Consumir menos carne puede tener grandes beneficios para el planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, la industria cárnica produce 1,6 giga toneladas de Co2. Es decir, es responsable del 14,5% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que reducir la producción de carne reduciría también la contaminación que se producen el planeta.

Consumir carne roja en exceso

Consumir carne roja en exceso "es malo para la salud y debe evitarse por el impacto negativo que pueda tener para el organismo", tal y como confiesan los médicos y expertos en alimentación. Sin embargo, aunque sean todas las alertas las que señalen a las carnes rojas como una de las más perjudiciales si se toman en exceso, se ha estudiado que no es la peor.

Ha sido la OMS -Organización Mundial de la Salud-, la que ha hablado al respecto de las carnes, ya que hay un producto muy consumido que supone más riesgos al estar relacionada con algunas enfermedades.

La carne que más perjudica a nuestra salud

Estamos hablando de la carne procesada. Este tipo de carne se encuentra en todo tipo de alimentos: desde las salchichas, pasando por el jamón, salami o nuggets. Es sin duda la más consumida en nuestro país, ya que por el tipo de alimentación que llevamos, se encuentra en cientos de productos. Se encuentra en un 90% de los platos precocinados y envasados de los supermercados.

Este tipo de carne es aún más perjudicial en exceso que la carne roja, porque cuenta con aditivos y productos químicos y la forma en la que se procesa el producto.

Embutidos

Se trata de uno de los tipos de carne procesada más consumidos en España como el lomo embuchado, el chorizo o la morcilla: estas variedades se caracterizan por tener un alto nivel de grasas saturadas y aditivos poco saludables cuyo consumo puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.