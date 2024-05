Este es el verdadero motivo por el que Taylor Swift llevaba 13 años sin pisar España

La gira de Taylor Swift ha sido sin duda el acontecimiento del año para todos sus fans. Ya ha tenido lugar la primera noche de conciertos de las dos que debutará en el Santiago Bernabéu. Ha sido todo un éxito y ya la segunda camada de fans espera con ansias lo que ya otros vivieron anoche. Son muchos los fans de todas partes del mundo los que han aprovechado esta oportunidad para venir a Madrid y además coincidir con el espectáculo más esperando del año.

La razón por la que Taylor Swift no ha venido en 13 años

La cantante ha pisado España después de 13 años sin venir, ya que no ha sido desde el año 2011 cuando cantó para 4.000 personas en un concierto -una cifra nada relevante en comparación a los más de 60.000 espectadores de estos últimos conciertos-.

La estadounidense no ha podido pisar España debido a la pandemia de coronavirus. La artista, era una de las invitadas al Mad Cool 2020, sin embargo, por motivos que ya todos conocemos, esta cita no tuvo lugar, por lo que la artista no viajó a España. La cancelación del festival hizo que no viniera en el año 2020, por lo que se han acumulado ya 13 años. Lo bueno se ha hecho esperar, y ahora, tras más de una década, los fans de Taylor Swift han podido disfrutar de ella en el nuevo templo blanco del Madrid.

Primera noche de concierto en el Bernabéu

Taylor Swift ha reunido, en su primera noche en el Santiago Bernabéu, a políticos españoles como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Óscar Puente, o la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, además de cantantes como Aitana o los actores estadounidenses y amigos de Swift, Blake Lively y Ryan Reynolds. "Es un fenómeno", ha asegurado Díaz en el programa La mirada crítica.

Uno de los momentos más señalados de la noche fue la ovación ensordecedora de casi tres minutos que recibía la de Pensilvania tras cantar al piano Champagne problems, una "locura", según ha asegurado Álvarez de Toledo en su cuenta en la red social X.