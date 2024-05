El parte de urgencias que se ha hecho viral en redes por un 'problema cardiaco': "Se aconseja reparar el reloj"

Las salas de espera de los hospitales o ambulatorios no suelen ser lugares propicios para la risa y las bromas. Pero hay ocasiones en las que la comedia involuntaria se abre paso a pesar de los obstáculos. Es lo que sucedió en las urgencias de un centro de salud. La dinámica en estos centros requiere que los pacientes saquen un ticket para esperar su turno. Nada fuera de lo habitual en este punto. Sin embargo, cuando te llega un paciente diciendo que su pulso está a 00, es una situación para asustarse.

El caso de un paciente que dice no tener pulso

Ha sido a través de las redes sociales, donde hemos podido conocer este caso en particular. El farmacéutico Guille Martín ha compartido desde su perfil @Farmaenfurecida, lo que ha calificado como el mejor parte de urgencias de la historia.

Se trata de un paciente que asistía a las urgencias porque "el reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca entre 60 y 72 lpm y ahora le marca 00", confiesa el farmacéutico. Además, tal y como comunicaban los doctores el paciente decía que "he reiniciado dos veces y sigue marcando 00", por lo que el paciente asistía preocupado por su pulso. "Se encuentra bien y no presenta clínica. No disnea", apuntan en el parte clínico.

Además, para acabar han puesto en el volante médico que "Se aconseja valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario". Además, los médicos apuntan en el propio parte clínico que "Se aconseja reparar el reloj inteligente".

Además de la anécdota que ha dejado esta visita al médico, algo que deberíamos tener en cuenta es que si te encuentras bien, no debemos anteponer las ideas de una tecnología frente a nuestra salud.