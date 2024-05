Belén Esteban responde a las acusaciones de Terelu Campos: "Eres una mentirosa"

Terelu Campos no atraviesa su mejor momento. Durante los últimos días, los rumores sobre su estado de salud iban creciendo hasta que se confirmó que la colaboradora había sufrido una recaída del edema de Reinke, una dolencia relacionada con las cuerdas vocales que provoca una inflamación crónica y una irritación prolongada de las mismas. "Yo cumplo todas las semanas con este programa, no he dejado de hacerlo que podría haberlo hecho. Si es cierto tengo un edema de Reinke, que eso es un edema para toda la vida y que por circunstancia se activa más o menos en esta ocasión, pues se ha activado un poco más y estoy con un tratamiento más fuerte, que hago pues cuidarme todo lo que puedo", comentó la hermana de Carmen Borrego en Mañaneros, el magazine matinal de La 1 con tranquilidad, aunque reconoció también que temía la posibilidad de "perder la voz", pues para ella es "una herramienta más".

Pero no todo fue hablar de salud. Campos tuvo también que responder a las (en ese momento) últimas declaraciones de Belén Esteban sobre ella en Late Xou, el programa presentado por Marc Giró. En él, dijo que no sería ella quien le abriese la puerta a Terelu Campos en el caso de que quisiese participar en su nuevo proyecto. Cuando le han preguntado a Terelu sobre estas declaraciones y sobre cómo es su actual relación con Belén, ha respondido: "Yo pensaba que buena, pero como estoy acostumbrada a que mi vida es una noria, yo ya no sé", ha declarado, en su tono críptico habitual.

Terelu Campos dice que Belén Esteban tiene mejores condiciones que sus compañeros de 'NQFS'

Además, aprovechó la ocasión para soltar una última pulla: "Belén, a lo mejor tu no lo sabes pero alguno sí que me espera". Unas palabras que sorprendían a Lydia Lozano, también colaboradora de Ni que fueramos shhh, por lo que la madre de Alejandra Rubio le ha dicho sin tapujos: "No te hagas la sorprendida Lydia. A lo mejor ella desconoce situaciones y gente con la que queda y dejo de quedar".

De manera clara y directa, la colaboradora ha mirado fijamente a las cámaras para contestar a Belén: "Tú situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Cuando uno no juega con la misma baraja... ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada de nada. Porque yo sé hablar igual que vosotros, he convivido con vosotros y he sido siempre una buena compañera, no sé si todo el mundo puede decir lo mismo".

"¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, o algunos de vosotros en saber cómo estoy? Venga ya. Que siempre los tiros van en una misma dirección. Que nadie se ha preocupado en decir qué le pasa a Terelu. Ya estoy muy harta", respondía de manera concisa la presentadora. Sobre las especulaciones de sus contratos de televisivo ha explicado: "Absolutamente nadie de ninguna cadena me ha dicho a mí lo que puedo hacer o dejar de hacer. Mentiría si lo digo. No podemos decir algo que no es verdad".

Además, ha continuado argumentando el porqué no ha llamado a nadie por teléfono, reconociendo que de ella siempre ha salido quedar con sus antiguos compañeros: "La que estoy enferma soy yo y parece que soy yo la que tiene que llamar".

Como era de esperar, Belén Esteban, la principal damnificada en las declaraciones de su excompañera Terelu Campos, ha abierto el Ni que fuéramos shhh de este jueves respondiendo a sus palabras con contundencia. "Entiendo que Terelu esté enfadada conmigo por lo que yo dije. Cuando Terelu dice que no se la llama por teléfono está mintiendo, porque aquí sí que se le ha llamado. Que cuente la verdad. Yo hablaba de mí, no en nombre de la productora. Le cierro la puerta porque no nos ha cogido el teléfono, no nos ha felicitado, no ha entrado nunca. Eres una mentirosa, Lydia Lozano tiene razón. Tú nos has contado que tenías ofertas de Telecinco, que aún te faltaba otro De viernes porque habías cerrado dos. Si vas a hablar, habla y cuenta la verdad", insistió la de Paracuellos.

María Patiño, a Terelu Campos: "No seas trilera"

"Yo te quiero, porque me he considerado amiga tuya, pero ahora estoy muy molesta. No me ha gustado nada el tonito, ¡pero no digas que no hemos levantado el teléfono, porque no es verdad!", concluyó, molesta. En la misma línea, María Patiño añadió que "no hay ningún problema" porque desde el formato "no van en plantilla" y "cada uno dice lo que quiere". "El problema es que tienes que diferenciar el ámbito personal y el profesional. Profesionalmente te estás buscando la vida, y sabemos que relacionarte con nosotros es un problema para los de la cadena de enfrente [Telecinco], pero no hay ninguna cadena en el mundo que prohíba felicitar a una amiga [...] Este programa empezó el 15 de mayo y tu afonía el domingo pasado. No seas trilera", aseveró, molesta.