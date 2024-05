Esta es la canción más famosa de Taylor Swift: ¿la cantará en sus conciertos en el Bernabéu?

Todo está listo para el paso de una de las mayores estrellas de la música actual por España. Taylor Swift actúa en Madrid hoy y mañana, correspondiendo a los días 29 y 30 de mayo -miércoles y jueves-, como parte de su The Eras Tour le acompaña un grupo que abre los conciertos de toda la gira europea.

Quedan pocas horas para que el concierto de Taylor Swift se ponga en marcha. El Santiago Bernabéu lo tiene ya todo en marcha y ya son miles de fans los que esperan con ansias a que dé comienzo.

La canción más famosa de Taylor Swift

La artista acumula varios álbumes, y son muchas las canciones conocidas mundialmente. Son varios los grandes éxitos con los que cuenta la artista, pero, algunos destacan más que otros. Las más conocidas son:

'Cruel summer' 'We are never ever getting back together' 'Love Story' 'Enchanted' 'Shake It Off' 'Look what you made me do' 'Anti-Hero' 'Cardigan'' 'Fortnight' 'Our Song'

La canción preferida por los fans y la más famosa de Taylor Swift

La canción que se lleva la guinda del pastel, no es otra que Shake it off. Un tema del año 1989, en el que la cantante habla de la gente que nos critica y aprender a tener sentido del humor con las personas. De hecho, tal y como deja leer y cantar en los versos y letra de la canción, "Hay que aprender a tener sentido del humor con todas estas cosas o acabarás en un mar inmenso de resentimiento y amargura". Algo así, como "sacudir", tal y como dice la canción a este tipo de situaciones.

Merchandising de Taylor Swift

Otra de las cosas que vuelve locos a los fans de cualquier artista, es el merchandising, y como no podía ser de otra manera, las de Taylor estaban esperando a que los puntos de venta se pusieran en marcha para poder ir a por sus prendas. Ha sido desde el día 28, cuando se podía recoger el merchandising de la cantante. Se han establecido tres puntos de venta para no acumular a todas las personas en una misma dirección. Estas son las localizaciones: